Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чистка холодильника
Чистка холодильника
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:17

Запах ушёл и не вернулся: мой способ чистки холодильника

Как правильно мыть холодильник, чтобы неприятные запахи не вернулись

Холодильник — это не только техника для хранения, но и источник запахов, если ухаживать за ним неправильно. Я несколько раз сталкивался с ситуацией, когда запах возвращался уже через пару дней после чистки. Тогда я выработал простую схему, которая помогает держать холодильник в порядке.

Подготовка и основная чистка

Первым делом нужно полностью освободить холодильник. Все продукты я достаю, проверяю сроки и без сожалений выбрасываю то, что просрочено. Полки и ящики снимаю и мою отдельно в тёплой воде с содой или лимонной кислотой. Внутренние поверхности протираю раствором соды (1 столовая ложка на литр воды) или уксуса, после чего обязательно проветриваю холодильник, оставив дверцу открытой на 15-20 минут. Такой шаг не только убирает запах, но и дезинфицирует.

Закрепление результата и профилактика

Чтобы неприятный запах не вернулся, я ставлю внутрь маленькие ёмкости с содой или активированным углём — они работают как натуральные абсорбенты. Раз в 2-3 месяца повторяю полную чистку, а раз в неделю протираю дверцу и полки, где чаще всего образуются подтёки. Продукты раскладываю по зонам: мясо и рыбу держу только в контейнерах, молочные продукты — на средней полке, овощи и фрукты — в ящиках. Такая система помогает избежать перекрёстного запаха.

Личный вывод

Мытьё холодильника — это не "большая уборка", а простая регулярная привычка. Когда всё разложено по своим местам и стоят абсорбенты, запахи не появляются, а сам процесс занимает не больше 20 минут.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мебель 60–80-х годов возвращается в интерьеры благодаря прочности и дизайну вчера в 23:08

Вчера забытый стул у контейнера, сегодня — коллекционная ценность: секреты удачного ретро-интерьера

Уютный и стильный интерьер без больших затрат: винтажная мебель с барахолок - отличный выбор. Где искать сокровища и как сочетать ретро с современностью?

Читать полностью » Крупная соль смягчает воду и снижает образование накипи в стиральной машине вчера в 22:21

Цвет станет ярче, а бельё — белее: раскроем секрет стирки, который передается из поколения в поколение

Узнайте, зачем добавлять соль в стиральную машину. Эффективные способы использования соли для смягчения воды, защиты от накипи и улучшения качества стирки.

Читать полностью » Таблетка для посудомойки возвращает белизну наволочкам при стирке вчера в 21:21

Вместо порошка — таблетка: отбеливаю подушки простым способом, эффект как после химчистки

Пожелтели подушки? Не спешите выбрасывать! Вернуть белизну поможет обычная таблетка для посудомойки.

Читать полностью » Блестящая сторона фольги отражает тепло и помогает сохранять его дольше вчера в 20:47

Секрет сторон фольги раскрыт: разница есть, но не там, где вы думали

Алюминиевая фольга имеет две стороны: матовую и глянцевую. Узнайте, как правильно использовать разные стороны фольги при готовке для сохранения тепла и холода, а также о правилах безопасности и переработке.

Читать полностью » Как выбрать пылесос с эффективной фильтрацией для аллергиков и чистого воздуха вчера в 19:41

Мешки, вода и фильтры: как выбор пылесоса влияет на ваше здоровье и комфорт в доме

Узнайте, как выбрать лучший фильтр для пылесоса, чтобы обеспечить чистоту воздуха и эффективную уборку в доме.

Читать полностью » Современные тренды в оформлении окон: от минимализма до «голых» интерьеров вчера в 18:43

"Голые окна" становятся модой: новый тренд в дизайне жилья

Хотите обновить интерьер без капитального ремонта? Узнайте, чем заменить привычные шторы, чтобы окна стали стильнее, а жизнь удобнее.

Читать полностью » Тёрка тупится: что делать и как восстановить её остроту вчера в 18:34

Тёрка не режет, а только мнет? Вот что может быть не так с вашим инструментом

Как продлить жизнь вашей тёрке и восстановить её остроту? Простые советы по уходу и заточке помогут вам вернуть инструмент в рабочее состояние!

Читать полностью » Эксперты рассказали, чем безопасно чистить подоконники и какие ошибки сокращают их срок службы вчера в 18:09

Пластиковый подоконник — как зеркало ухода: покажет все ваши ошибки

Почему пластиковые подоконники желтеют и покрываются пятнами, какие средства реально помогают вернуть белизну и когда лучше выбрать радикальные меры.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Ford SuperVan 4.2 проехал Нюрбургринг за 6:48 — быстрее Mustang GTD и Porsche 911 GT3 RS
Авто и мото

Эксперт назвал пять способов уменьшить расход топлива на автоматической коробке
Красота и здоровье

Морская вода – враг: кому купание в море может быть опасно – мнение медика Овнаняна
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Джен Фрабони объяснила, как правильно напрягать мышцы кора при тренировке
Садоводство

Бюджетное средство от муравьев — 10 мл нашатыря и вода: инструкция от экспертов
Наука и технологии

3000-летний Гимн Никкалю раскрывает общие корни музыки бронзового века
Культура и шоу-бизнес

Daily Mail: контракт Гарри и Меган с Netflix теперь финансируется только по утверждённым проектам
Туризм

Медленные путешествия: как получать максимум впечатлений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru