Максимальный урожай моркови: как определить лучшее время для её выкапывания осенью

Сентябрь - горячее время для сбора урожая на дачных и приусадебных участках. Одной из самых популярных овощных культур, которую выращивают многие огородники, является морковь. Но когда лучше всего выкапывать этот корнеплод, чтобы собрать максимальный урожай?
Оптимальные сроки уборки моркови
Как правило, морковь готова к уборке в сентябре, когда её корнеплоды достигают оптимального размера. Однако точные сроки зависят от времени посадки, а также климатических условий региона.
Так, если морковь была высажена рано, в апреле-мае, то её можно начинать выкапывать уже в первой половине сентября. Более поздние посадки, сделанные в июне, будут готовы к уборке во второй половине месяца.
Дополнительным ориентиром служит состояние ботвы. Когда она начинает увядать и засыхать, это говорит о том, что корнеплоды достигли зрелости и готовы к выкапыванию.
Благоприятные дни для уборки моркови в сентябре
Для наиболее эффективной уборки специалисты советуют ориентироваться на лунный календарь. В сентябре 2022 года наиболее благоприятными днями для уборки моркови являются:
- 6, 7, 8, 9, 10 сентября (растущая Луна). В эти дни морковь будет лучше храниться и дольше оставаться свежей.
- 23, 24 сентября (убывающая Луна). Корнеплоды, выкопанные в эти даты, будут более сладкими и ароматными.
- 28, 29 и 30 сентября (Новолуние). Морковь, убранная в эти дни, отлично подходит для длительного хранения.
Важно также учитывать погодные условия. Лучше всего выкапывать морковь в сухую, солнечную погоду, чтобы корнеплоды не прорастали и не повреждались.
С наступлением осенней поры самое время отправиться на грядки и собирать урожай моркови. Следуя нашим рекомендациям, вы гарантированно получите вкусные и сочные корнеплоды, которые будут радовать вас всю зиму!
Фото: Davidd71bc.
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