Эксперт по уходу за домом из "Юнилевер Русь" Антонина Синьковская рассказала о методах борьбы с ржавчиной. Она подчеркнула важность предотвратительных мер, таких как использование защитных покрытий и регулярное вытирание ванных и раковин, сообщает Газета.Ру.

Синьковская порекомендовала густые гели для удаления ржавчины, поскольку они обеспечивают более длительный контакт с поверхностью. Она также упомянула домашние средства, такие как уксус и лимон, которые могут быть эффективны, но требуют больше времени и усилий.

При выборе средств от ржавчины следует обращать внимание на состав и специфику использования, особенно учитывая тип кислот в составе.

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