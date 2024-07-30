Эксперт по уходу за домом из "Юнилевер Русь" Антонина Синьковская рассказала о методах борьбы с ржавчиной. Она подчеркнула важность предотвратительных мер, таких как использование защитных покрытий и регулярное вытирание ванных и раковин, сообщает Газета.Ру.
Синьковская порекомендовала густые гели для удаления ржавчины, поскольку они обеспечивают более длительный контакт с поверхностью. Она также упомянула домашние средства, такие как уксус и лимон, которые могут быть эффективны, но требуют больше времени и усилий.
При выборе средств от ржавчины следует обращать внимание на состав и специфику использования, особенно учитывая тип кислот в составе.
Фото: commons.wikimedia.org/Igor-petrov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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