С начала года средняя стоимость услуги клининга в России возросла на 8% и достигла 2977 рублей, согласно данным исследования Почта Банка, сообщает Газета.Ру.

В течение этого периода спрос на уборку уменьшился на 18%, а расходы на неё сократились на 57%. Эксперты считают, что снижение интереса к некоторым видам клининга связано с увеличением их стоимости.

Тем временем, расходы россиян на химчистки заметно увеличились. Так, объем трат и количество транзакций возросли на 57%, а средний чек увеличился на 6% и составил 968 рублей. В Почта Банке отмечают, что граждане стали бережнее относиться к своей одежде и экономят на приобретении новых вещей.

В общем, затраты на бытовые услуги у жителей России с начала года уменьшились на 5%, хотя средний чек увеличился на 5% и составил 1171 рубль.

Фото: commons.wikimedia.org/Husky (public domain)