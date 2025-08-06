Запах исчез, а холодильник как новый: смешал три простых средства — результат поразил

В один момент вы открываете холодильник — и вместо аромата свежих продуктов в нос бьёт неприятный запах. Это тревожный сигнал: пора заняться уборкой. Как утверждает автор блога "Уборка в доме. Советы и секреты" на "Дзене", холодильник — один из самых "грязных" бытовых приборов в доме. Количество бактерий, собирающихся внутри, порой в разы превышает то, что можно найти на клавиатуре или компьютерной мышке.

На первый взгляд уборка холодильника может показаться трудоёмкой задачей. Но если подойти к делу с планом, нужными средствами и долей юмора, весь процесс займёт не так много времени — а результат приятно удивит.

С чего начать: план уборки

Оптимальное время для генеральной уборки — когда в холодильнике остаётся минимум продуктов. Тогда ничего не мешает разобрать полки и вымыть каждый уголок. Первым делом решите: будет ли это поверхностная чистка или полная санобработка с отключением прибора от сети. Если загрязнений немного, достаточно лёгкой уборки.

Начните с дверцы: снимите боковые полки и погрузите их в горячую воду с моющим средством. Пока они отмокают, можно приступить к внутренним поверхностям.

Самодельное средство для глубокой чистки

Для эффективной чистки стенок и дверцы холодильника смешайте:

5-7 столовых ложек неабразивного пастообразного чистящего средства;

1 столовую ложку уксуса;

1 столовую ложку нашатырного спирта.

Получившуюся пасту нанесите на губку и аккуратно протрите все поверхности. Особое внимание уделите труднодоступным участкам — для них идеально подойдёт старая зубная щётка. Кстати, автор блога не без юмора замечает: "Зубная щётка поможет, а зубы лучше оставить в покое".

Как избавиться от запаха

Запах в холодильнике может возникать даже после мытья. В этом случае поможет уксус:

протрите внутренности губкой, смоченной в уксусе, а затем насухо вытрите;

или оставьте в холодильнике открытую ёмкость с уксусом на несколько часов — он впитает неприятные ароматы.

Полки, резинки и слив

Когда дверные полки откисли, тщательно вымойте их, при необходимости — с использованием всё той же пасты и щётки. Особое внимание стоит уделить резинке-уплотнителю на дверце: грязь и грибок могут скапливаться именно там. Протирайте резинку ватной палочкой, смоченной в уксусе — это не только удалит загрязнения, но и продлит срок службы уплотнителя.

Важно помнить: резинка отвечает за герметичность. Если она теряет эластичность, холодильник начинает пропускать тёплый воздух, и компрессор работает с повышенной нагрузкой. Чтобы этого избежать, регулярно следите за её состоянием.

Внутри камеры и за ней

Переходим к холодильной камере: достаньте продукты, переберите, избавьтесь от испорченного. Полки и ящики замочите в горячей воде. Пока они отмокают — протрите внутренние стенки. Не забудьте про слив для конденсата — он находится на задней стенке внизу, прямо посередине. Если слив засорился, используйте ватную палочку, чтобы его прочистить.

Закончив внутри, верните полки и ящики на место и обязательно вымойте внешние поверхности холодильника. Снимите все магнитики и бумажки, которые накопились за месяцы — среди них может обнаружиться и забытая заначка. Протрите корпус губкой с уксусом, а затем сухой салфеткой — разводы исчезнут, а сам холодильник засияет.

Несколько советов напоследок

Защитите поверхности. Постелите на верхнюю часть холодильника салфетку или клеёнку — это избавит вас от необходимости потом с трудом отмывать жирную пыль.

Постелите на верхнюю часть холодильника салфетку или клеёнку — это избавит вас от необходимости потом с трудом отмывать жирную пыль. Застилайте полки. Используйте пищевую плёнку или бумажные салфетки — при следующей уборке их можно будет просто заменить.

Используйте пищевую плёнку или бумажные салфетки — при следующей уборке их можно будет просто заменить. Загляните за холодильник. Там часто скапливаются пыль и паутина, мешающие нормальной работе хладагента. Регулярная чистка задней части продлевает срок службы устройства.

Там часто скапливаются пыль и паутина, мешающие нормальной работе хладагента. Регулярная чистка задней части продлевает срок службы устройства. Обучите домочадцев. Не открывайте холодильник сразу после закрытия и объясните это детям — так устройство прослужит дольше.

Минимальный набор для эффективной уборки:

неабразивное пастообразное средство;

уксус и нашатырный спирт;

поролоновая губка;

ватные палочки;

сухая салфетка;

зубная щётка (новая — по желанию).

Уборка холодильника — не самый весёлый процесс, но результаты радуют глаз: чистые полки, отсутствие запаха, упорядоченные продукты. А главное — вы избавляетесь от потенциальных очагов бактерий и продлеваете срок службы вашего верного "хранителя пищи". Морозильную камеру автор советует оставить на следующий раз — она заслуживает отдельного внимания.