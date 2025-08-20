Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Выявлены бактерии микрофлоры
© https://commons.wikimedia.org by www.scientificanimations.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:52

Уборка бактериями: новый способ поддерживать дом в порядке

Учёные предлагают замену дезинфекции — моющие пробиотики на основе бактерий Bacillus

Мы привыкли бояться микробов и уничтожать их любой ценой. Но учёные утверждают: бороться нужно не с микробами вообще, а с нарушением баланса в их мире. Если "хороших" бактерий много, они сами вытесняют вредные. Этот принцип лёг в основу нового подхода к уборке — моющих пробиотиков.

Почему традиционные методы устарели

Исторически человечество пошло по пути "выжженной земли": антибиотики для лечения, дезинфекция для уборки. Первые годы всё работало идеально — но микробы оказались куда хитрее.

  • Антибиотики: бактерии выработали устойчивость. Сегодня антибиотикорезистентность — глобальная угроза.

"В Израиле обнаружили, что смертность от антибиотикорезистентных бактерий превышает 50%. Генеральный директор ВОЗ признал: постантибиотическая эра — это конец современной медицины. Простая царапина может стать смертельной", — объясняет разработчик пробиотических технологий Юрий Брыскин.

  • Дезинфекция: после обработки ядовитыми средствами часть микробов выживает, и именно они начинают активно размножаться. Причём сообщество становится более агрессивным и устойчивым к химии.

"Парадокс дезинфекции в том, что чем чаще мы её используем, тем больше вредных микробов потом обнаруживаем".

Пробиотическая альтернатива

По аналогии с лечением кишечника пробиотиками учёные предложили использовать их для уборки. Так появились моющие пробиотики.

При нанесении они "заселяют" поверхность полезными микроорганизмами.
Эти бактерии продолжают работать до 72 часов после уборки.
Достаточно применять средства дважды в неделю, чтобы полезная микрофлора закрепилась.

"Это достигается без химии, вредной не только для микробов, но и для человека. Чистящий эффект у пробиотиков выше: они удаляют не только грязь, но и биоплёнку, а ещё убирают неприятные запахи".

Где использовать

Такие средства подходят не только для дома, но и для мест с большим потоком людей:

  • школы и детские сады,
  • больницы,
  • супермаркеты,
  • общественный транспорт.

Они безопасны, эстетичны и доказали эффективность в клинических испытаниях. Например, снижение уровня внутрибольничных инфекций отмечено в бельгийской "АЗ Локерен", чешской клинике Остравы, детском госпитале Майами и итальянской больнице Св. Анны.

Какие бактерии работают

Главные "герои" — представители рода Bacillus. Это не ГМО и не искусственные штаммы, а безопасные пробиотики, давно применяемые в пищевой и фармацевтической промышленности.

"Наши бактерии относятся к первому классу безопасности по американской классификации культур микроорганизмов. На их основе созданы сотни лекарств. Мы тестировали их в ведущих клиниках, и безопасность подтверждена", — рассказывает Юрий Брыскин.

Итог

Моющие пробиотики — это шаг от войны с микробами к сотрудничеству с ними. Вместо стерильной, но недолговечной чистоты они создают естественный защитный барьер, в котором полезные бактерии контролируют вредные.

