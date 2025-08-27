Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 22:21

Одно неверное движение — и антипригарное покрытие испорчено навсегда: как спасти посуду до того, как станет поздно

Сода, уксус и мыло помогут вернуть сковороде блеск — рекомендации экспертов

Со временем любая сковорода покрывается тёмным налётом и теряет привлекательный вид. Но есть простые и доступные способы вернуть посуде чистоту и блеск — главное, учитывать материал и покрытие.

Чугунные сковороды

Самый надёжный метод — прокаливание в духовке.

  1. Поставьте сковороду в духовку на 1 час при температуре 250-300 °C.

  2. Нагар выгорит и отслоится, остатки легко убрать металлической щёткой.

  3. После очистки важно "реанимировать" поверхность: прокалите с солью и смажьте тонким слоем масла.

Более щадящий способ — использовать очистители на основе гидроксида натрия. Нанесите средство на тёплую сковороду, оставьте на 20 минут и смойте (работать только в перчатках!).

Антипригарные покрытия (тефлон, алюминий, керамика)

Здесь нужны мягкие приёмы:

  • Сода + уксус. Влейте в сковороду немного уксуса, добавьте 2-3 ложки соды и нагрейте. Через 10 минут нагар размягчится.

  • Ночной замачивание. Налейте горячую воду, добавьте соду и уксус, оставьте до утра. Утром достаточно протереть губкой.

Универсальные домашние хитрости

  • Хозяйственное мыло: натрите половину бруска, разведите в литре горячей воды и прокипятите посуду 20 минут.

  • Сода-паста: нанесите кашицу из соды и воды на внешние стенки, оставьте на полчаса, потрите щёткой. Для усиления эффекта добавьте перекись водорода.

  • Таблетки для посудомоечной машины: растворите одну в литре горячей воды, замочите сковороду на несколько часов, затем тщательно промойте.

Даже старая сковорода может снова блестеть, если выбрать правильный способ очистки. Для чугуна подойдут радикальные методы, для антипригарных покрытий — щадящие.

