Лимонная кислота, сода и уксус: проверенные средства для чистки утюга
Со временем даже хороший утюг начинает работать хуже: пар подаётся с перебоями, на одежде появляются разводы, а подошва теряет гладкость. Виноваты накипь и налёт. Чтобы прибор прослужил дольше, его нужно регулярно чистить.
Чистка подошвы
На подошве утюга часто остаются следы ткани, краски или жира. Удалить их можно:
- содовой кашицей (сода + немного воды),
- уксусом, слегка подогретым и нанесённым губкой,
- специальными карандашами для чистки утюгов.
Важно: не использовать металлические щётки и абразивы — они царапают поверхность.
Чистка резервуара и системы пара
Накипь образуется внутри, если использовать жёсткую воду. Для очистки:
- разведите лимонную кислоту (1 чайная ложка на стакан воды),
- залейте раствор в резервуар, включите паровой режим,
- дайте прибору поработать несколько минут, затем промойте чистой водой.
Можно использовать и специальные средства для паровых систем.
Профилактика
- Используйте дистиллированную или фильтрованную воду.
- После глажки выливайте остатки воды из резервуара.
- Храните утюг в вертикальном положении.
Итог
Регулярная чистка утюга — это не только вопрос аккуратности, но и способ продлить срок службы прибора. Подошва остаётся гладкой, а пар — чистым, что гарантирует идеальный результат глажки.
