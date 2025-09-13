Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:40

Лимонная кислота, сода и уксус: проверенные средства для чистки утюга

Чистка утюга от накипи и налёта продлевает срок службы прибора

Со временем даже хороший утюг начинает работать хуже: пар подаётся с перебоями, на одежде появляются разводы, а подошва теряет гладкость. Виноваты накипь и налёт. Чтобы прибор прослужил дольше, его нужно регулярно чистить.

Чистка подошвы

На подошве утюга часто остаются следы ткани, краски или жира. Удалить их можно:

  • содовой кашицей (сода + немного воды),
  • уксусом, слегка подогретым и нанесённым губкой,
  • специальными карандашами для чистки утюгов.

Важно: не использовать металлические щётки и абразивы — они царапают поверхность.

Чистка резервуара и системы пара

Накипь образуется внутри, если использовать жёсткую воду. Для очистки:

  • разведите лимонную кислоту (1 чайная ложка на стакан воды),
  • залейте раствор в резервуар, включите паровой режим,
  • дайте прибору поработать несколько минут, затем промойте чистой водой.

Можно использовать и специальные средства для паровых систем.

Профилактика

  • Используйте дистиллированную или фильтрованную воду.
  • После глажки выливайте остатки воды из резервуара.
  • Храните утюг в вертикальном положении.

Итог

Регулярная чистка утюга — это не только вопрос аккуратности, но и способ продлить срок службы прибора. Подошва остаётся гладкой, а пар — чистым, что гарантирует идеальный результат глажки.

