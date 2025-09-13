Лимонная кислота, сода и уксус: проверенные средства для чистки утюга

Со временем даже хороший утюг начинает работать хуже: пар подаётся с перебоями, на одежде появляются разводы, а подошва теряет гладкость. Виноваты накипь и налёт. Чтобы прибор прослужил дольше, его нужно регулярно чистить.

Чистка подошвы

На подошве утюга часто остаются следы ткани, краски или жира. Удалить их можно:

содовой кашицей (сода + немного воды),

уксусом, слегка подогретым и нанесённым губкой,

специальными карандашами для чистки утюгов.

Важно: не использовать металлические щётки и абразивы — они царапают поверхность.

Чистка резервуара и системы пара

Накипь образуется внутри, если использовать жёсткую воду. Для очистки:

разведите лимонную кислоту (1 чайная ложка на стакан воды),

залейте раствор в резервуар, включите паровой режим,

дайте прибору поработать несколько минут, затем промойте чистой водой.

Можно использовать и специальные средства для паровых систем.

Профилактика

Используйте дистиллированную или фильтрованную воду.

После глажки выливайте остатки воды из резервуара.

Храните утюг в вертикальном положении.

Итог

Регулярная чистка утюга — это не только вопрос аккуратности, но и способ продлить срок службы прибора. Подошва остаётся гладкой, а пар — чистым, что гарантирует идеальный результат глажки.