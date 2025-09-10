Пригорела кастрюля? Простое средство вернёт ей блеск

Пригоревшая кастрюля — проблема, с которой сталкивался каждый. Но даже если дно покрылось плотным чёрным слоем, не стоит расстраиваться: вернуть посуде чистоту можно простыми и безопасными методами, без агрессивной химии и дорогостоящих средств.

Почему образуется нагар

Чаще всего еда пригорает из-за слишком сильного огня, недостатка жидкости или редкого перемешивания. Белки и сахара под действием высокой температуры карамелизуются и прочно "приклеиваются" к поверхности. Зная причину, можно избежать проблемы: готовить на умеренном огне, следить за количеством жидкости и регулярно помешивать.

Как очистить свежий нагар

Удалить только что образовавшийся налёт намного проще:

Залейте кастрюлю горячей водой с 2-3 ложками соды, оставьте на полчаса, затем протрите губкой. Доведите до кипения воду с ложкой соды и прокипятите 15-20 минут — нагар отойдёт сам. Растворите несколько пакетиков лимонной кислоты в горячей воде, залейте кастрюлю и оставьте на час.

Если нагар успел закрепиться

С застарелыми загрязнениями помогут более интенсивные приёмы:

• посыпьте дно содой, сбрызните уксусом и оставьте на ночь, утром потрите губкой;

• используйте скомканную фольгу вместо скребка, добавив в кастрюлю воду с содой;

• сделайте пасту из соды и перекиси водорода, нанесите на дно и оставьте на несколько часов.

Профессиональные хитрости

Иногда обычные методы бессильны, тогда пригодятся маленькие лайфхаки:

Залейте дно газированным напитком и оставьте на ночь — кислота разъест нагар. Поместите кастрюлю на несколько часов в морозильник — резкий перепад температур поможет отделить загрязнение. Прокипятите воду с картофельными очистками: выделившийся крахмал "подцепит" пригоревшие частицы.

Итог

Вернуть кастрюле чистоту можно без лишних затрат. Главное — действовать быстро при свежем нагаре и не бояться экспериментировать с простыми домашними средствами. Такие способы безопасны для посуды и здоровья, а результат порадует не меньше, чем использование дорогой бытовой химии.