Пригорела кастрюля? Простое средство вернёт ей блеск
Пригоревшая кастрюля — проблема, с которой сталкивался каждый. Но даже если дно покрылось плотным чёрным слоем, не стоит расстраиваться: вернуть посуде чистоту можно простыми и безопасными методами, без агрессивной химии и дорогостоящих средств.
Почему образуется нагар
Чаще всего еда пригорает из-за слишком сильного огня, недостатка жидкости или редкого перемешивания. Белки и сахара под действием высокой температуры карамелизуются и прочно "приклеиваются" к поверхности. Зная причину, можно избежать проблемы: готовить на умеренном огне, следить за количеством жидкости и регулярно помешивать.
Как очистить свежий нагар
Удалить только что образовавшийся налёт намного проще:
-
Залейте кастрюлю горячей водой с 2-3 ложками соды, оставьте на полчаса, затем протрите губкой.
-
Доведите до кипения воду с ложкой соды и прокипятите 15-20 минут — нагар отойдёт сам.
-
Растворите несколько пакетиков лимонной кислоты в горячей воде, залейте кастрюлю и оставьте на час.
Если нагар успел закрепиться
С застарелыми загрязнениями помогут более интенсивные приёмы:
• посыпьте дно содой, сбрызните уксусом и оставьте на ночь, утром потрите губкой;
• используйте скомканную фольгу вместо скребка, добавив в кастрюлю воду с содой;
• сделайте пасту из соды и перекиси водорода, нанесите на дно и оставьте на несколько часов.
Профессиональные хитрости
Иногда обычные методы бессильны, тогда пригодятся маленькие лайфхаки:
-
Залейте дно газированным напитком и оставьте на ночь — кислота разъест нагар.
-
Поместите кастрюлю на несколько часов в морозильник — резкий перепад температур поможет отделить загрязнение.
-
Прокипятите воду с картофельными очистками: выделившийся крахмал "подцепит" пригоревшие частицы.
Итог
Вернуть кастрюле чистоту можно без лишних затрат. Главное — действовать быстро при свежем нагаре и не бояться экспериментировать с простыми домашними средствами. Такие способы безопасны для посуды и здоровья, а результат порадует не меньше, чем использование дорогой бытовой химии.
