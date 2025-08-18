Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мытьё окон
Мытьё окон
© Pexels by Andrea Piacquadio is licensed under CC0
Главная / Дом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 22:17

Чай — для блеска окон, газета — для полировки: рецепты чистоты из прошлого, которые работают лучше современных средств

Танины в чае удаляют пятна и заменяют химические средства для стёкол

Чистые окна — это не только эстетика, но и больше света в доме. Когда стекло сияет, интерьер кажется просторнее и уютнее. Но как часто бывает: вы потратили час на мытьё, а результат испортили разводы и пятна. К счастью, есть простые и проверенные способы добиться блеска без лишних усилий.

Когда лучше мыть окна

Выбор времени — половина успеха:

  • идеален тёплый, но слегка пасмурный день;

  • прямое солнце вызывает быстрое высыхание воды и разводы;

  • дождь и ветер тоже не подойдут.

Чай для блестящих стёкол

Неожиданный, но эффективный помощник — чёрный чай. Благодаря танинам он отлично удаляет жирные пятна и придаёт поверхности блеск.

Как использовать:

  1. Заварите 3–4 пакетика чая в литре кипятка.

  2. Дайте настою остыть.

  3. Смочите в нём тряпку или бумажное полотенце и протрите стёкла.

После высыхания не остаётся разводов, а лёгкий аромат чая заменяет химические запахи.

Уксусный раствор

Если под рукой нет чая, подойдёт и обычный уксус:

  • Смешайте 100 мл уксуса с 500 мл тёплой воды.

  • Протрите окна тряпкой из микрофибры.

Окна станут прозрачными и сияющими без лишнего полирования.

Как правильно мыть и сушить

  1. Начните с рам и подоконников. Пластиковые хорошо отмывает обезжириватель. Деревянные — вода с каплей средства для посуды.

  2. Стёкла мойте сверху вниз — так грязь стекает естественным образом.

  3. Сушите снизу вверх, чтобы избежать разводов.

  4. Для финального блеска можно использовать газету или микрофибру.

Попробуйте один из этих способов — и окна будут сиять чистотой без дорогостоящей химии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жёсткая вода и бытовая техника: что страдает первым сегодня в 14:02

Накипь против техники: что умирает быстрее всего

Жёсткая вода постепенно разрушает бытовую технику: накипь, запахи, протечки. Что страдает больше всего и как продлить срок службы приборов.

Читать полностью » Как правильно дозировать порошок и гель для стирки сегодня в 13:01

Тайна чистого белья: почему лишний порошок вредит машинке и белью

Как правильно дозировать порошок и гель для стирки: личный опыт, практичные советы и ошибки, которых стоит избегать, чтобы бельё было чистым и техника целой.

Читать полностью » Влияние жёсткой воды на кожу и волосы и как её смягчить сегодня в 12:59

Тихий враг красоты: что делает жёсткая вода с нашей кожей и волосами

Жёсткая вода влияет на кожу и волосы: сухость, раздражение, тусклость. Какие решения реально работают в квартире и помогают снизить вред.

Читать полностью » Порошок, гель или капсулы: что лучше для стирки сегодня в 11:55

Порошок, гель, капсулы: что реально прижилось у меня дома

«Порошок, гель, капсулы»: личный опыт, какие средства для стирки действительно работают, в каких случаях они удобнее и чем заменить кондиционер для белья.

Читать полностью » Средства против жёсткой воды: что реально работает сегодня в 10:54

Смягчить воду без мифов: мой опыт и реальные решения

Смягчить воду без мифов: мой опыт борьбы с жёсткой водой в городской квартире. Что реально работает, а что вредит технике и белью.

Читать полностью » Что делать, если стиральная машина шумит и гремит сегодня в 9:52

Как я избавился от вибрации стриальной машины за один вечер

«Стираем в тишине»: личный опыт, как я победил вибрацию и гул стиральной машины простыми методами без вызова мастера.

Читать полностью » Профилактика стиральной машины: что делать раз в полгода сегодня в 8:50

Что я делаю раз в полгода, чтобы стиралка не ломалась и служила долго

Профилактика «болезней» стиральных машин: простые шаги, которые стоит делать раз в полгода, чтобы техника работала дольше и без поломок.

Читать полностью » Простые способы очистки стиральной машины от накипи сегодня в 7:48

Накипь исчезнет: как я спас стиральную машину от поломки за выходные

Как избавиться от накипи в стиральной машине: личный опыт, простые средства и советы, которые помогут продлить жизнь вашей технике.

Читать полностью »

Новости
Еда

Для белого хлеба — высший сорт, для ЗОЖ-выпечки — обойная мука: как выбрать правильно
Еда

Белый шоколад: как появился и чем отличается от обычного шоколада
Наука и технологии

Учёные обнаружили 13 древних зубов возрастом 2,8 млн лет в Эфиопии
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Милославский: жим, тяга и приседания формируют основу для увеличения мышц
Туризм

С осени в поездах дальнего следования можно будет пройти посадку по биометрии — РИАН
Садоводство

Садоводам объяснили, почему нельзя копать картофель в дождливую погоду
Красота и здоровье

Диетолог Фэй Джеймс назвала шесть распространённых ошибок в питании
Питомцы

В Кузбассе владельцы животных могут бесплатно зарегистрировать питомцев и установить микрочип
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru