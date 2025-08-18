Чай — для блеска окон, газета — для полировки: рецепты чистоты из прошлого, которые работают лучше современных средств

Чистые окна — это не только эстетика, но и больше света в доме. Когда стекло сияет, интерьер кажется просторнее и уютнее. Но как часто бывает: вы потратили час на мытьё, а результат испортили разводы и пятна. К счастью, есть простые и проверенные способы добиться блеска без лишних усилий.

Когда лучше мыть окна

Выбор времени — половина успеха:

идеален тёплый, но слегка пасмурный день;

прямое солнце вызывает быстрое высыхание воды и разводы;

дождь и ветер тоже не подойдут.

Чай для блестящих стёкол

Неожиданный, но эффективный помощник — чёрный чай. Благодаря танинам он отлично удаляет жирные пятна и придаёт поверхности блеск.

Как использовать:

Заварите 3–4 пакетика чая в литре кипятка. Дайте настою остыть. Смочите в нём тряпку или бумажное полотенце и протрите стёкла.

После высыхания не остаётся разводов, а лёгкий аромат чая заменяет химические запахи.

Уксусный раствор

Если под рукой нет чая, подойдёт и обычный уксус:

Смешайте 100 мл уксуса с 500 мл тёплой воды.

Протрите окна тряпкой из микрофибры.

Окна станут прозрачными и сияющими без лишнего полирования.

Как правильно мыть и сушить

Начните с рам и подоконников. Пластиковые хорошо отмывает обезжириватель. Деревянные — вода с каплей средства для посуды. Стёкла мойте сверху вниз — так грязь стекает естественным образом. Сушите снизу вверх, чтобы избежать разводов. Для финального блеска можно использовать газету или микрофибру.

Попробуйте один из этих способов — и окна будут сиять чистотой без дорогостоящей химии.