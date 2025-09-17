Чистое море — миф или реальность: как технологии решают судьбу пляжей

Может ли море быть по-настоящему чистым? Ответ зависит не только от расположения курорта, но и от того, насколько эффективно работают местные очистные сооружения. Согласно данным канала "Яндекс Путешествия" на Дзен, именно качество систем водоочистки определяет, будет ли купание безопасным для здоровья или превратится в рискованное приключение.

Ведь речь идёт не просто о комфорте отдыхающих. Загрязнённая вода может содержать кишечную палочку, вирусы и бактерии, опасные для человека. Поэтому понимание того, как именно обустроены очистные системы в разных странах, становится важным фактором при выборе места для отпуска.

Как работают системы очистки

Любая канализационная сеть рано или поздно выводит стоки в море. Разница лишь в том, насколько тщательно вода очищается и на какой глубине её сбрасывают. В Турции, например, стоки обычно отводят на глубину 15-30 метров, а точка сброса располагается примерно в 300 метрах от берега.

Среди технологий, применяемых на курортах мира, наиболее распространены:

Системы с активированным илом - биологический метод, при котором микроорганизмы разлагают органику.

- биологический метод, при котором микроорганизмы разлагают органику. Флотационные установки - задерживают жиры и масла, что актуально для пляжных регионов.

- задерживают жиры и масла, что актуально для пляжных регионов. Мембранные биореакторы (MBR) - обеспечивают практически полное очищение, позволяя использовать воду повторно.

- обеспечивают практически полное очищение, позволяя использовать воду повторно. Ультрафиолетовая дезинфекция (UV) - финальный этап, уничтожающий патогены.

Где море чище всего: опыт разных стран

Испания. На курортах очистка достигает 99%, а стоки отводятся на глубину до 300 м. Здесь широко применяют мембранные технологии, позволяющие использовать воду повторно, например, для полива.

Турция. В крупных городах, таких как Анталия, Бодрум или Измир, внедрены современные системы с мембранными биореакторами и ультрафиолетовой обработкой — уровень очистки 98-99%. Но в менее развитых районах (Трабзон, Самсун) показатель держится на уровне 85-90%. Самыми загрязнёнными остаются отдельные районы Анталии и Аланьи.

Франция и Италия. В курортных зонах очистка воды колеблется от 95 до 99%. Во Франции применяют биореакторы и мембранные фильтры, а в Италии активно используют анаэробные методы, которые одновременно решают задачу переработки биогаза.

Греция. Уровень очистки на популярных островах достигает 95-98%. Здесь преобладают технологии активированного ила и механико-биологической фильтрации.

Болгария. В среднем очистка на курортах — около 90-95%, но уровень применения современных технологий пока ограничен.

Мальдивы. На популярных островах очистка достигает 85-95%, а глубина сброса может составлять до 200 м. Однако в силу малой плотности населения уровень загрязнения остаётся низким.

Таиланд. В туристических зонах уровень очистки доходит до 90%, но на малых островах часто встречаются устаревшие системы, работающие лишь на 70-80%.

Россия. В Краснодарском крае показатели сильно различаются. В Сочи внедрены современные фильтры и UV-системы (до 95%), тогда как в Анапе и Геленджике местами применяют лишь механическую очистку (70-80%). В Новороссийске уровень достигает 90%, но купаться там не рекомендуют из-за работы порта.

Египет. На курортах Красного моря очистка в среднем составляет 80-85%, но главная угроза здесь — нефтепродукты, попадающие в воду от судов и предприятий.

Почему важна каждая единица процента

Может показаться, что разница между 90% и 98% очистки невелика. Но именно она определяет, безопасно ли купаться. При 90% в воде остаются патогены, нитраты и фосфаты, способные вызвать рост водорослей и ухудшение экосистемы.

90% очистки - вода выглядит относительно чистой, но в ней сохраняются бактерии и вирусы. Для детей и пожилых людей такой уровень небезопасен.

- вода выглядит относительно чистой, но в ней сохраняются бактерии и вирусы. Для детей и пожилых людей такой уровень небезопасен. 95% очистки - в воде остаются лишь следовые количества загрязнителей. Купание возможно, но с осторожностью.

- в воде остаются лишь следовые количества загрязнителей. Купание возможно, но с осторожностью. 98% очистки - это почти полное избавление от патогенов и органики. Такая вода безопасна для всех, включая людей с ослабленным здоровьем.

Что это значит для туристов

Экологи напоминают: "Очистка менее 90% — это фактически канализационные стоки". Даже если море выглядит прозрачным, оно может содержать опасные микроорганизмы.

Для семейного отдыха и поездок с детьми специалисты рекомендуют выбирать курорты с уровнем очистки от 95% и выше. Такие показатели гарантируют минимальное воздействие на организм и позволяют наслаждаться морем без страха за здоровье.

Чистота моря — не только вопрос природных условий, но и результат работы современных технологий. Испания, Турция, Франция и Италия инвестируют в мембранные системы и ультрафиолетовое обеззараживание, чтобы защитить и туристов, и экосистемы. Но в ряде стран и регионов до сих пор используются устаревшие фильтры, не справляющиеся с современными нагрузками.

Выбирая курорт, стоит учитывать не только цену тура и красоту пляжа, но и уровень очистки сточных вод — от этого напрямую зависит качество отдыха и здоровье.