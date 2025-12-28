Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Опубликована сегодня в 17:08

Бирюзовая вода без сюрпризов: эти курорты Турции выбирают ради чистого моря

Кристально прозрачная вода и комфортная температура моря остаются для российских туристов ключевыми критериями при выборе курорта в Турции. На фоне растущего интереса к экологичному отдыху именно чистота побережья все чаще становится решающим аргументом при планировании поездки. Об этом сообщает издание "Турпром", изучившее актуальные данные о качестве морской воды и температурных показателях на турецких курортах.

Экология как фактор выбора

В последние годы состояние прибрежных зон в Турции привлекает повышенное внимание путешественников. Туристы все чаще оценивают не только инфраструктуру и развлечения, но и уровень загрязнения моря. В стране активно реализуются программы по защите экологии: ведется регулярный мониторинг воды, проводятся очистки пляжей, внедряются современные природосберегающие технологии.

Результаты этой работы, как отмечают специалисты, особенно заметны на ряде курортов, где показатели чистоты воды стабильно превышают средние по стране значения. Именно эти регионы вошли в список наиболее привлекательных для пляжного отдыха.

Курорты с самым чистым морем

Среди лидеров рейтинга — Каш, небольшой город на Средиземном море, известный прозрачной водой и живописным побережьем. Курорт особенно ценят любители дайвинга и снорклинга: видимость под водой здесь позволяет рассматривать подводный мир на значительной глубине. В летние месяцы температура моря достигает +28 градусов.

Не менее популярным остается Олюдениз с его знаменитой Голубой лагуной. Бирюзовый оттенок воды и защищенность бухты создают идеальные условия для купания. Температура моря здесь держится около +27 градусов, а сам курорт известен еще и как центр параглайдинга.

Эгейское побережье и универсальные направления

На Эгейском побережье в число лучших вошел Бодрум. Здесь чистые пляжи сочетаются с насыщенной культурной программой — от замка Святого Петра до руин Галикарнасского мавзолея. Море немного прохладнее, чем на Средиземном побережье, но температура около +25 градусов остается комфортной для отдыха.

Мармарис привлекает длинными пляжами и большим количеством бухт с чистой водой. Курорт подходит как для активного отдыха, так и для более спокойного времяпрепровождения. Средняя температура моря здесь составляет +26 градусов.

Фетхие и сочетание природы с комфортом

В список также вошел Фетхие, который сочетает природные ландшафты и современную туристическую инфраструктуру. Курорт известен пляжами Чалыш и близостью к Олюденизу, а также историческими Ликийскими гробницами. Температура воды в летний период колеблется в районе +27 градусов, что делает купание особенно приятным.

Данные исследований и выводы

По информации турецких экологов, вода в перечисленных регионах соответствует высоким стандартам чистоты. Уровень загрязнения здесь заметно ниже среднестатистических показателей, а подводная видимость достигает 20-30 метров. Это делает курорты привлекательными не только для пляжного отдыха, но и для подводного плавания.

Эксперты отмечают, что такие результаты достигаются благодаря сочетанию природных условий и системной работы местных властей. Для туристов это означает стабильное качество отдыха и возможность выбирать курорты, где море действительно остается чистым.

