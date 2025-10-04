Звонят — не берёте? Может, виноват ваш номер: операторы нашли решение

Спам-звонки и мошеннические рассылки остаются одной из главных проблем мобильной связи в России. Чтобы снизить риски для клиентов, операторы связи начали предлагать так называемые "чистые номера". Это номера, которые никогда не использовались или не попадали в чёрные списки, связанные с рассылками, долгами и мошенничеством.

Кто первым запустил услугу

В августе 2025 года первым оператором, предложившим "чистые номера", стал МТС. Уже в сентябре аналогичный сервис представил "МегаФон". В Т2 (Tele2) сообщили, что рассматривают возможность запуска, а "Вымпелком" пока не комментирует инициативу.

Как устроены предложения

МегаФон : с 16 сентября предлагает только номера, которые никогда не были зарегистрированы в сети и не фигурировали в сервисах. Цена — 600 рублей.

МТС: продаёт номера, по которым не зафиксировано спам-звонков. Проверка выполняется специалистами МТС BigData. Стоимость — от 150 рублей.

Приобрести "чистый" номер можно на любом тарифе, без ограничений.

Проблема повторного использования

По данным Минцифры, у операторов есть 668 млн номеров, из которых используется около 478 млн. Остальная часть находится в резерве или может быть возвращена в продажу.

Сегодня операторы регулярно перераспределяют номера. Причина — массовое использование сим-карт компаниями для обзвонов клиентов (банки, клиники, маркетплейсы). Со временем такие номера попадают в чёрные списки антиспам-сервисов и перестают быть эффективными. Чтобы не терять ресурсы, операторы спустя несколько месяцев выставляют их на продажу.

Новый владелец часто сталкивается с последствиями:

игнорирование его звонков абонентами, у которых номер уже "в чёрном списке";

звонки от коллекторов и кредиторов в адрес предыдущего владельца;

нежелательные обращения, связанные с прошлой историей номера.

Экспертные комментарии

Партнёр Comnews Research Леонид Коник пояснил:

"Риск связан не только с попаданием номеров в чёрные списки, но и с их прошлой принадлежностью людям с долгами или плохой репутацией", — отметил партнёр Comnews Research Леонид Коник.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что операторы слишком быстро возвращают номера в продажу:

"Нужно выдерживать номера перед повторной продажей хотя бы год или два", — сказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов подчеркнул:

"Для организаций и частных лиц покупка "чистого номера” может быть полезной. Риски при использовании ранее скомпрометированного номера в основном связаны с репутацией", — отметил главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

Бизнес-консультант Positive Technologies Алексей Лукацкий добавил, что мошеннические номера могут оставаться в базах Банка России, кредитных организаций и маркетплейсов. По его словам, процедуры исключения пока не отработаны.

Сравнение: обычные и "чистые" номера

Параметр Обычный номер "Чистый номер" История использования Мог быть у других абонентов Никогда не использовался или проверен Риск спама Высокий Минимальный Стоимость От 0 до 300 рублей От 150 до 600 рублей Репутация в базах данных Может быть скомпрометирован Проверен и безопасен

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка номера "с рук" или при повторной продаже.

Последствие: звонки от коллекторов, блокировка в антиспам-сервисах.

Альтернатива: покупка "чистого номера" у оператора.

Ошибка: быстрый возврат номера в продажу.

Последствие: высокий риск проблем у нового владельца.

Альтернатива: выдержка номеров в резерве до двух лет.

Ошибка: отсутствие обмена данными между банками, операторами и сервисами.

Последствие: сохранение "плохой репутации" номера.

Альтернатива: межотраслевой обмен информацией и централизованная очистка баз.

А что если услуга станет массовой?

Если продажа "чистых номеров" получит широкое распространение, это может снизить уровень спама и повысить доверие к звонкам с неизвестных номеров. Однако эксперты предупреждают, что при большом спросе "чистых" номеров может не хватить, а их стоимость будет расти.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы Снижение спам-звонков Более высокая стоимость Минимизация рисков для нового владельца Ограниченный ресурс "чистых" номеров Удобство покупки у оператора Возможность сохранения следов в сторонних базах Рост доверия к звонкам Вероятный рост цены при массовом спросе

FAQ

Можно ли купить "чистый номер" в любом регионе?

Да, но пока услуга доступна только у МТС и "МегаФона".

Что делать, если новый номер всё равно получает спам?

Обратиться в службу поддержки и потребовать замену номера.

Насколько больше стоит "чистый номер"?

В среднем в 2-3 раза дороже обычного, но разница компенсируется безопасностью.

Мифы и правда

Миф: "чистый номер" навсегда защищён от спама.

Правда: он лишь снижает риски, но не исключает их полностью.

Миф: такие номера доступны только бизнесу.

Правда: купить может любой абонент.

Миф: услуга — маркетинговый трюк.

Правда: номера действительно проверяются BigData и не имеют прошлой истории.

3 интересных факта

МВД сообщило, что с апреля 2025 года было заблокировано 118 тыс. мошеннических номеров. По данным Минцифры, у операторов остаётся около 190 млн номеров, которые могут пойти в продажу. Подобные услуги ранее существовали только у зарубежных операторов, в России они запущены впервые.

Исторический контекст