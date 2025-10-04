Звонят — не берёте? Может, виноват ваш номер: операторы нашли решение
Спам-звонки и мошеннические рассылки остаются одной из главных проблем мобильной связи в России. Чтобы снизить риски для клиентов, операторы связи начали предлагать так называемые "чистые номера". Это номера, которые никогда не использовались или не попадали в чёрные списки, связанные с рассылками, долгами и мошенничеством.
Кто первым запустил услугу
В августе 2025 года первым оператором, предложившим "чистые номера", стал МТС. Уже в сентябре аналогичный сервис представил "МегаФон". В Т2 (Tele2) сообщили, что рассматривают возможность запуска, а "Вымпелком" пока не комментирует инициативу.
Как устроены предложения
-
МегаФон: с 16 сентября предлагает только номера, которые никогда не были зарегистрированы в сети и не фигурировали в сервисах. Цена — 600 рублей.
-
МТС: продаёт номера, по которым не зафиксировано спам-звонков. Проверка выполняется специалистами МТС BigData. Стоимость — от 150 рублей.
Приобрести "чистый" номер можно на любом тарифе, без ограничений.
Проблема повторного использования
По данным Минцифры, у операторов есть 668 млн номеров, из которых используется около 478 млн. Остальная часть находится в резерве или может быть возвращена в продажу.
Сегодня операторы регулярно перераспределяют номера. Причина — массовое использование сим-карт компаниями для обзвонов клиентов (банки, клиники, маркетплейсы). Со временем такие номера попадают в чёрные списки антиспам-сервисов и перестают быть эффективными. Чтобы не терять ресурсы, операторы спустя несколько месяцев выставляют их на продажу.
Новый владелец часто сталкивается с последствиями:
-
игнорирование его звонков абонентами, у которых номер уже "в чёрном списке";
-
звонки от коллекторов и кредиторов в адрес предыдущего владельца;
-
нежелательные обращения, связанные с прошлой историей номера.
Экспертные комментарии
Партнёр Comnews Research Леонид Коник пояснил:
"Риск связан не только с попаданием номеров в чёрные списки, но и с их прошлой принадлежностью людям с долгами или плохой репутацией", — отметил партнёр Comnews Research Леонид Коник.
Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что операторы слишком быстро возвращают номера в продажу:
"Нужно выдерживать номера перед повторной продажей хотя бы год или два", — сказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
Главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов подчеркнул:
"Для организаций и частных лиц покупка "чистого номера” может быть полезной. Риски при использовании ранее скомпрометированного номера в основном связаны с репутацией", — отметил главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
Бизнес-консультант Positive Technologies Алексей Лукацкий добавил, что мошеннические номера могут оставаться в базах Банка России, кредитных организаций и маркетплейсов. По его словам, процедуры исключения пока не отработаны.
Сравнение: обычные и "чистые" номера
|Параметр
|Обычный номер
|"Чистый номер"
|История использования
|Мог быть у других абонентов
|Никогда не использовался или проверен
|Риск спама
|Высокий
|Минимальный
|Стоимость
|От 0 до 300 рублей
|От 150 до 600 рублей
|Репутация в базах данных
|Может быть скомпрометирован
|Проверен и безопасен
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка номера "с рук" или при повторной продаже.
-
Последствие: звонки от коллекторов, блокировка в антиспам-сервисах.
-
Альтернатива: покупка "чистого номера" у оператора.
-
Ошибка: быстрый возврат номера в продажу.
-
Последствие: высокий риск проблем у нового владельца.
-
Альтернатива: выдержка номеров в резерве до двух лет.
-
Ошибка: отсутствие обмена данными между банками, операторами и сервисами.
-
Последствие: сохранение "плохой репутации" номера.
-
Альтернатива: межотраслевой обмен информацией и централизованная очистка баз.
А что если услуга станет массовой?
Если продажа "чистых номеров" получит широкое распространение, это может снизить уровень спама и повысить доверие к звонкам с неизвестных номеров. Однако эксперты предупреждают, что при большом спросе "чистых" номеров может не хватить, а их стоимость будет расти.
Плюсы и минусы инициативы
|Плюсы
|Минусы
|Снижение спам-звонков
|Более высокая стоимость
|Минимизация рисков для нового владельца
|Ограниченный ресурс "чистых" номеров
|Удобство покупки у оператора
|Возможность сохранения следов в сторонних базах
|Рост доверия к звонкам
|Вероятный рост цены при массовом спросе
FAQ
Можно ли купить "чистый номер" в любом регионе?
Да, но пока услуга доступна только у МТС и "МегаФона".
Что делать, если новый номер всё равно получает спам?
Обратиться в службу поддержки и потребовать замену номера.
Насколько больше стоит "чистый номер"?
В среднем в 2-3 раза дороже обычного, но разница компенсируется безопасностью.
Мифы и правда
-
Миф: "чистый номер" навсегда защищён от спама.
-
Правда: он лишь снижает риски, но не исключает их полностью.
-
Миф: такие номера доступны только бизнесу.
-
Правда: купить может любой абонент.
-
Миф: услуга — маркетинговый трюк.
-
Правда: номера действительно проверяются BigData и не имеют прошлой истории.
3 интересных факта
-
МВД сообщило, что с апреля 2025 года было заблокировано 118 тыс. мошеннических номеров.
-
По данным Минцифры, у операторов остаётся около 190 млн номеров, которые могут пойти в продажу.
-
Подобные услуги ранее существовали только у зарубежных операторов, в России они запущены впервые.
Исторический контекст
-
2010-е: массовый рост спам-звонков и коллекторских обзвонов.
-
2020-е: появление сервисов антиспама на смартфонах.
-
2025: запуск "чистых номеров" МТС и "МегаФоном".
-
2026: возможное подключение других операторов.
