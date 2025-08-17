Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Министерство энергетики США - наука
© commons.wikimedia.org by U.S. Department of Energy from United States is licensed under Public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:26

Чистая энергия приходит прямо из воздуха — прорыв, который меняет представления об энергетике

Advanced Materials: новое устройство генерирует энергию из атмосферной влаги

Получать электричество прямо из воздуха — звучит как фантастика. Но сегодня это становится реальностью. Учёные создали устройство, которое преобразует влагу из атмосферы в энергию. Такой шаг может перевернуть представления человечества о чистой энергетике.

Почему это важно

Изменение климата уже называют одной из главных угроз XXI века. ООН предупреждает: глобальное потепление вызывает экстремальные погодные явления, рост уровня океана и разрушение экосистем. Наибольший вклад в этот процесс вносит сжигание ископаемого топлива. Более 75% всех парниковых газов связано именно с ним.

Возобновляемые источники вроде солнца и ветра давно считаются главной альтернативой. Но теперь у них появился неожиданный союзник — сама атмосфера.

Как работает устройство

По данным исследования, опубликованного в журнале Advanced Materials, небольшое устройство способно извлекать энергию из влаги в воздухе практически в любой точке планеты.

Принцип прост:

  • два электрода соединены тонким материалом с микроскопическими отверстиями;
  • молекулы воды проходят через них и создают дисбаланс электрического заряда;
  • таким образом устройство функционирует как мини-батарея.

Учёные сравнивают этот процесс с тем, как в облаках формируются молнии.

Что говорят специалисты

Пока устройство вырабатывает лишь долю вольта, но исследователи уверены, что в будущем его можно будет масштабировать.

"Вся Земля покрыта толстым слоем влаги. Это огромный источник чистой энергии. Это только начало её использования", — заявил профессор Яо.

Не все разделяют энтузиазм. Дональд Садоуэй из Массачусетского технологического института сомневается в практических возможностях технологии. Но другие, например химик Джеймс Тур из Университета Райса, называют открытие "выдающимся" и уверены, что оно может иметь огромное влияние.

Перспективы

Многие прошлые попытки использовать влажность для генерации энергии заканчивались провалом из-за дороговизны материалов или ограниченного времени работы. Но новый проект обещает быть экономичнее и эффективнее. Учёные рассчитывают объединять множество таких устройств, чтобы увеличить мощность.

Если технология докажет свою состоятельность, человечество сможет добавить к солнечным и ветровым станциям ещё один важный инструмент — получение энергии буквально из воздуха. И это станет новым этапом в борьбе за чистую планету.

