Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:23

Собака без беспорядка: какие породы помогут сохранить ваш дом чистым

Три породы собак, подходящие для жизни в квартире без лишних хлопот, по данным кинологов

Если вы мечтаете о собаке, но боитесь беспорядка, шерсти и запаха — не спешите отказываться от идеи. Некоторые породы от природы удивительно аккуратны и самостоятельны в уходе за собой. Вот те, кто станет не только преданным другом, но и образцом чистоты в вашем доме.

Бедлингтон-терьер: почти как овечка, но без линьки

Эти милые собаки с кудрявой шерстью, напоминающей овечью, почти не линяют. Они умны, хорошо поддаются дрессировке и редко портят вещи. Мебель и ковры останутся в сохранности! Правда, раз в два месяца бедлингтона нужно стричь — шерсть растёт быстро.

Собаки похожие на маленьких овечек и не требуют большого ухода, однако бедлингтона необходимо стричь регулярно, каждые два месяца, — их шёрстка отрастает достаточно быстро.

Чау-чау: пушистый аристократ

Знаменитые своим фиолетовым языком и пышной шубкой, чау-чау удивительно чистоплотны. Они не склонны грызть мебель или обувь и почти не имеют запаха. Вычёсывать их нужно всего раз в неделю, а купать — лишь пару раз в год.

Чау-чау не будут грызть мебель, обувь или портить вещи. Собаки практически не пахнут по сравнению с другими породами, и это их выгодное преимущество.

Басенджи: молчаливые чистюли

Эти собаки не лают, но издают уникальные звуки, напоминающие пение. Короткая шерсть басенджи почти не требует ухода: они сами следят за своей чистотой. Шерсть не пахнет даже когда мокрая. Достаточно иногда пройтись специальной перчаткой, чтобы убрать выпавшие волоски.

Их отличает короткая шёрстка, с уходом за которой они справляются самостоятельно. Эти собаки любят чистоту и почти не нуждаются в уходе со стороны хозяина.

