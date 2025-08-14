Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Той пудель
Той пудель
© Own work by Choikwangmo9 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 21:39

Хотите собаку, но боитесь шерсти и запаха? Вот идеальные варианты

Эти породы собак отличаются чистоплотностью и не имеют сильного запаха

Часто говорят, что люди делятся на "кошатников" и "собачников". Но это не значит, что любители собак не ценят чистоту. Да, кошки известны своей гигиеничностью, однако и среди собак есть породы, которые линяют меньше, почти не пачкаются и даже сами следят за своей внешностью. Если вам нравится порядок и при этом вы мечтаете о четвероногом друге, стоит присмотреться к этим породам.

Пудель — гипоаллергенная классика

Пудель почти не линяет, его шерсть подходит аллергикам, а характер делает его одним из самых популярных питомцев в мире. Длинная вьющаяся шерсть требует регулярного расчёсывания, но зато не задерживает запахи — даже после купания или игр в воде пудель не приобретает "аромат мокрой собаки". При этом он легко обучается и практически не оставляет шерсти на мебели.

Сиба-ину — чистюля с лисьей мордочкой

Эти энергичные собаки с водоотталкивающей шерстью защищены от грязи и влаги. Сиба-ину известны тем, что вылизывают себя, как кошки, а иногда и "ухаживают" за другими собаками. Они не пускают слюни и стараются поддерживать чистоту, что делает их удобными в содержании.

Лабрадудль — друг аллергиков

Помесь лабрадора и пуделя — умная, верная и гипоаллергенная. Лабрадудль не только подходит людям с аллергией, но и отличается дружелюбным характером, из-за чего стал популярным семейным питомцем.

Миниатюрный шнауцер — минимум шерсти на мебели

Эти компактные собаки линяют очень мало. При правильном уходе за шерстью вам не придётся каждые пять минут пользоваться роликом для одежды.

Бишон фризе — белоснежный шарик

Мягкая и шёлковистая шерсть бишона почти не пачкается и не линяет. Они также гипоаллергенны и дружелюбны, а процесс груминга часто превращается в приятный ритуал общения с собакой.

Американо-мексиканская голая собака — без лишних волос

Как видно из названия, эта порода практически лишена шерсти. Это значит, что вы никогда не обнаружите её в неожиданных местах.

Басенджи — "собака, которая не лает"

У басенджи густая шерсть, не удерживающая грязь. Эти собаки очень аккуратны, следят за собой и не имеют сильного запаха. При этом им необходима активная жизнь — они энергичны и умны.

Грейхаунд — бархатная скорость

Короткая гладкая шерсть гончей почти не осыпается. Несмотря на спортивные качества, дома они спокойны, обожают отдыхать рядом с хозяином и не оставляют после себя "шерстяных следов".

Японский хин — собака с кошачьими привычками

Хины тщательно вылизываются, любят отдыхать на возвышении и ведут себя очень аккуратно. Идеальный вариант для тех, кто не может выбрать между кошкой и собакой.

Уиппет — мини-версия гончей

Шерсть уиппета короткая, линька умеренная, а уход прост. При этом собака привязана к хозяину и отличается чистоплотностью, как и её более крупные родственники.

Чистота дома и уход за собакой

Даже самые "чистые" собаки могут испачкать лапы или принести с прогулки пыль. Регулярный груминг, подстригание когтей, чистка ушей и зубов, купание по необходимости — залог здоровья питомца и порядка в доме. Постоянный уход не только улучшает внешний вид собаки, но и укрепляет связь между вами.

Три интересных факта о чистоплотных собаках

  • Собаки с плотной или водоотталкивающей шерстью пачкаются меньше, чем с мягкой и длинной.
  • Некоторые породы, как сиба-ину и басенджи, действительно вылизываются, как кошки.
  • Гипоаллергенная шерсть не гарантирует отсутствия аллергии, но снижает риск её проявлений.

Выбор чистоплотной породы помогает совместить любовь к собакам с желанием поддерживать порядок. Но даже самой аккуратной собаке нужен регулярный уход, чтобы она чувствовала себя комфортно, а ваш дом оставался уютным и чистым.

