Сухая глина - panoramio
Сухая глина - panoramio
© commons.wikimedia.org by insider51 is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 7:05

Глина как болото: секреты борьбы с переувлажнением на садовом участке

Как избежать затопления: 4 способа улучшения дренажа на глинистой почве

Глинистая почва способна удерживать влагу значительно дольше, чем другие типы грунта, и это часто становится причиной проблем для садоводов. Продолжительные дожди, сильные ливни или даже забытый на выходные включённый полив могут превратить участок в затяжное болото. Специалисты отмечают, что быстрых решений здесь немного, однако есть приёмы, позволяющие снизить риск переувлажнения в будущем.

Почему глина так задерживает воду

Глинистый грунт состоит из мельчайших частиц, которые плотно сцепляются друг с другом, практически исключая свободные поры для прохождения влаги. В отличие от песка, через который вода просачивается мгновенно, или суглинка с умеренной проницаемостью, глина создаёт мощный барьер — именно поэтому её используют в прудах и земляных плотинах. Если такой почвой покрыт ваш участок, придётся уделять особое внимание дренажу.

При переувлажнении поверхность глины остаётся сырой, а вода может стоять от нескольких дней до недель. Избыток влаги перекрывает доступ кислорода к корням, что грозит загниванием растений. К тому же в таких условиях активно развиваются анаэробные бактерии, вытесняющие полезную микрофлору, а также гибнут дождевые черви и полезные насекомые.

Как улучшить дренаж на глинистой почве

1. Изменение направления стока воды
Застой влаги нередко усугубляется плохим поверхностным дренажем. Даже на ровном участке есть микросклоны, по которым вода стремится к низинам. Если водосточные трубы или кюветы засорены, влага задерживается до полного испарения.

Хорошим решением может стать мелкое болото-дренаж — широкая, но всего 5-6 см глубиной и 60-90 см шириной канавка, практически незаметная в ландшафте. Вода будет мягко стекать по ней в кювет или другое место отвода. Также важно перенаправить трубы от водосточных желобов подальше от строений и убедиться, что они исправны.

2. Приподнятые грядки и бермы
Многие растения не переносят длительного застоя воды — всего пару дней влаги у корней могут погубить огород или цветник. Простой способ решения — создание берм, то есть слегка возвышенных посадочных площадок, или традиционных приподнятых грядок. Перед их устройством необходимо снять дерн и разрыхлить глину, чтобы вода и корни могли проникать в нижние слои.

3. Органическое улучшение почвы
Регулярное внесение компоста, перепревшего навоза или листового перегноя помогает разрыхлить глину, создавая поры для воды и кислорода. Такой подход улучшает условия для корней и делает дренаж эффективнее.

4. Покровные культуры
Посев осенью растений с глубокими корнями создаёт каналы в почве и способствует отводу лишней влаги. Например, пересев газона райграсом в тёплых регионах помогает сохранять активную растительность зимой, что предотвращает переувлажнение грунта.

Чего не стоит делать

Эксперты предостерегают от мотоблочного рыхления сырой глины — это разрушает оставшиеся поры и уплотняет почву. Ещё одна ошибка — добавление песка: при смешивании с глиной он превращается в плотную массу, по структуре близкую к бетону. Лучшее решение — органика, а не песок.

