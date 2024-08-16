Статуэтка женщины возрастом 8 000 лет обнаружена в древнем поселении Турции

На раскопках одного из старейших неолитических поселений в Турции, Улучак-Хойюке, была обнаружена уникальная глиняная статуэтка женщины, возраст которой оценивается в 8 000 лет, сообщает Arkeonews.
Эта находка, сделанная в районе Кемалпаша в западной провинции Турции, выделяется среди других благодаря наличию обозначенного рта и отверстия на шее, что предполагает возможность использования ее в качестве украшения. Профессор Озлем Чевик, ведущий археолог раскопок, считает, что статуэтка могла быть важным элементом ритуалов изобилия и плодородия и, возможно, занимала привилегированное положение в обществе.
Раскопки на Улучак-Хойюке продолжаются с 2009 года под руководством Тракийского университета, и это место имеет значительное значение для понимания процесса неолитизации в Западной Анатолии.
Кемальпаша — город и район на востоке современной провинции Измир, Турецкая Республика.
Фото: arkeonews.net/AA
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