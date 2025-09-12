Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:18

Claude против ChatGPT: кто лучше справится с офисной работой

Claude теперь может редактировать PDF и офисные документы — Anthropic

Компания Anthropic расширила возможности своей ИИ-модели Claude: теперь она может создавать и редактировать реальные файлы - Excel-таблицы, документы, презентации PowerPoint и PDF. Функция доступна в Claude.ai и настольном приложении.

Кому доступно

  • Уже сейчас: пользователи тарифов Max, Team и Enterprise.

  • В ближайшие недели: доступ получат и подписчики Pro.

Что умеет Claude

Claude может работать как с загруженными файлами, так и "с нуля". Например:

  • превращать сырые данные в очищенные таблицы с анализом, диаграммами и пояснениями;

  • собирать финансовые модели с расчётом сценариев и отклонений;

  • строить проекты-трекеры с дашбордами;

  • генерировать презентации и PDF-отчёты по текстовым инструкциям;

  • форматировать заметки о встречах в полноценные документы.

В основе функции — доступ к компьютерной среде, где ИИ может писать код и запускать программы, чтобы реально создавать файлы, а не имитировать их.

Как включить

  1. Перейти в Настройки → Функции → Экспериментальные.

  2. Активировать "Обновлённое создание и анализ файлов".

  3. Загрузить данные или описать задачу.

  4. Скачать готовый файл или сохранить его прямо в Google Диск.

С чего начать

Anthropic советует сначала пробовать простые задачи — отчёты, очистку данных, сводки, а потом переходить к более сложным проектам: финансовым моделям или комплексным дашбордам.

