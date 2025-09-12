Claude против ChatGPT: кто лучше справится с офисной работой
Компания Anthropic расширила возможности своей ИИ-модели Claude: теперь она может создавать и редактировать реальные файлы - Excel-таблицы, документы, презентации PowerPoint и PDF. Функция доступна в Claude.ai и настольном приложении.
Кому доступно
-
Уже сейчас: пользователи тарифов Max, Team и Enterprise.
-
В ближайшие недели: доступ получат и подписчики Pro.
Что умеет Claude
Claude может работать как с загруженными файлами, так и "с нуля". Например:
-
превращать сырые данные в очищенные таблицы с анализом, диаграммами и пояснениями;
-
собирать финансовые модели с расчётом сценариев и отклонений;
-
строить проекты-трекеры с дашбордами;
-
генерировать презентации и PDF-отчёты по текстовым инструкциям;
-
форматировать заметки о встречах в полноценные документы.
В основе функции — доступ к компьютерной среде, где ИИ может писать код и запускать программы, чтобы реально создавать файлы, а не имитировать их.
Как включить
-
Перейти в Настройки → Функции → Экспериментальные.
-
Активировать "Обновлённое создание и анализ файлов".
-
Загрузить данные или описать задачу.
-
Скачать готовый файл или сохранить его прямо в Google Диск.
С чего начать
Anthropic советует сначала пробовать простые задачи — отчёты, очистку данных, сводки, а потом переходить к более сложным проектам: финансовым моделям или комплексным дашбордам.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru