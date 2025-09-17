Почему уровень одноклассников напрямую влияет на успехи ребёнка

Врачи программы "Жить здорово!" на Первом канале обсудили разницу между домашним и очным обучением, отметив преимущества последнего.

Аргументы в пользу очного обучения

"Домашнее обучение хуже. Это было проверено в исследованиях", — заявил интервенционный кардиолог, профессор Герман Гандельман.

Он подчеркнул, что уровень знаний и способностей одноклассников оказывает прямое положительное влияние на навыки чтения и изучение языков у ребёнка. Совместное обучение помогает быстрее развиваться и лучше усваивать материал.

Кроме того, очный формат играет важную роль в социальной адаптации: дети учатся взаимодействовать, выстраивать отношения, решать конфликты.

Мнение Елены Малышевой

"Родители, которые переводят детей на домашнее обучение, если нет тяжёлой болезни, — безумцы", — добавила ведущая программы Елена Малышева.

По её словам, отказ от школьного коллектива без веских медицинских причин лишает ребёнка важного этапа развития.

Заключение

Специалисты сошлись во мнении, что очное обучение обеспечивает детям не только академические знания, но и социальные навыки, которые невозможно в полной мере развить в условиях домашнего обучения.