Классический рецепт арабской закуски — хумуса

Арабское и израильское блюдо хумус чаще всего употребляют как вкусную с сытную намазку на хлеб. Классический вариант закуски готовится из отварного нута с добавлением пасты из жареного кунжута (тахины) и пряностей. По желанию вы можете добавлять в него и другие ингредиенты, например, вяленые томаты.
Ингредиенты:
- Нут (отварной) — 2 стакана.
- Кунжут (жареный) — 3 ст. л.
- Масло оливковое — 6 ст. л.
- Сок одного лимона.
- Кумин (молотая зира) — по вкусу.
- Кориандр — щепотка.
- Порошок чесночный — по вкусу.
- Паприка сладкая (порошок) — по вкусу.
- Зелень для подачи.
Приготовление:
- Приготовить тахину. Жареный кунжут измельчить в кофемолке. Добавить ложку оливкового масла и перемешать.
- Выложить тахину в миску, добавить отварной нут и пряности, посолить.
- Погружным блендером аккуратно начать измельчать нут, постепенно добавляя оливковое масло и лимонный сок — именно они отвечают за баланс вкуса и консистенции хумуса. Масса должна получиться нежной, как паштет, без комочков, с тонким ореховым вкусом и лимонной ноткой.
- Отрегулировать хумус на соль и пряности, накрыть миску плёнкой и убрать в холодильник на один час.
- Готовый хумус выложить в красивую пиалку, вилкой сделать бороздки (по желанию), полить оливковым маслом и лимонным соком. Посыпать паприкой и нарезанной зеленью.
- Подавать хумус с хлебом, лепёшками, лавашом или тортильяс.
Приятного аппетита!
Ху́мус (ху́ммус, хо́мус, хо́ммус; от араб. حُمُّص[3]) — закуска из нутового пюре, в состав которой обычно добавляются кунжутная паста (тахи́ни), оливковое масло, чеснок, сок лимона, паприка. В арабском языке слово "хумус" означает как растение нут бараний (Cicer arietinum), так и саму закуску. Широко распространён в странах Ближнего Востока, в современности получил известность во всём мире. Используется как самостоятельное блюдо, как соус, заправка для других блюд, как спред.
Фото: Freepik.
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