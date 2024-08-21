Классический рецепт арабской закуски — хумуса

Арабское и израильское блюдо хумус чаще всего употребляют как вкусную с сытную намазку на хлеб. Классический вариант закуски готовится из отварного нута с добавлением пасты из жареного кунжута (тахины) и пряностей. По желанию вы можете добавлять в него и другие ингредиенты, например, вяленые томаты.

Ингредиенты:

Нут (отварной) — 2 стакана.

Кунжут (жареный) — 3 ст. л.

Масло оливковое — 6 ст. л.

Сок одного лимона.

Кумин (молотая зира) — по вкусу.

Кориандр — щепотка.

Порошок чесночный — по вкусу.

Паприка сладкая (порошок) — по вкусу.

Зелень для подачи.

Приготовление:

Приготовить тахину. Жареный кунжут измельчить в кофемолке. Добавить ложку оливкового масла и перемешать. Выложить тахину в миску, добавить отварной нут и пряности, посолить. Погружным блендером аккуратно начать измельчать нут, постепенно добавляя оливковое масло и лимонный сок — именно они отвечают за баланс вкуса и консистенции хумуса. Масса должна получиться нежной, как паштет, без комочков, с тонким ореховым вкусом и лимонной ноткой. Отрегулировать хумус на соль и пряности, накрыть миску плёнкой и убрать в холодильник на один час. Готовый хумус выложить в красивую пиалку, вилкой сделать бороздки (по желанию), полить оливковым маслом и лимонным соком. Посыпать паприкой и нарезанной зеленью. Подавать хумус с хлебом, лепёшками, лавашом или тортильяс.

Приятного аппетита!

Ху́мус (ху́ммус, хо́мус, хо́ммус; от араб. حُمُّص‎[3]) — закуска из нутового пюре, в состав которой обычно добавляются кунжутная паста (тахи́ни), оливковое масло, чеснок, сок лимона, паприка. В арабском языке слово "хумус" означает как растение нут бараний (Cicer arietinum), так и саму закуску. Широко распространён в странах Ближнего Востока, в современности получил известность во всём мире. Используется как самостоятельное блюдо, как соус, заправка для других блюд, как спред.

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