Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Докторская колбаса 02
Докторская колбаса 02
© commons.wikimedia.org by Pannet is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:59

Колбасный салат — лайфхак для праздников: дешево, легко и не как у всех

Классический зимний салат готовится с светских времен

Вы когда-нибудь задумывались, почему классический зимний салат с колбасой до сих пор занимает почётное место на праздничном столе? Несмотря на простоту ингредиентов, этот рецепт из советских времён остаётся любимым у многих хозяек и идеально подходит как для торжеств, так и для обычного семейного обеда.

Список ингредиентов (на 4–6 порций)

  • 4 средних картофелины
  • 2 средние моркови
  • 4 куриных яйца
  • 200 г варёной колбасы (или докторской)
  • 200 г маринованных огурцов
  • 1 банка (400 г) консервированного зелёного горошка
  • 3–4 ст. л. майонеза (или по вкусу)
  • 1 небольшая луковица (по желанию, для остроты)
  • Соль по вкусу
  • Свежая зелень (укроп или петрушка, для украшения)

Секреты классического зимнего салата с колбасой

Этот салат сочетает в себе простоту и насыщенный вкус, который получается благодаря тщательно подобранным ингредиентам и правильной технологии приготовления. В его состав входят привычные продукты: картофель, морковь, варёная колбаса, яйца, маринованные огурцы и зелёный горошек. Майонез добавляет блюду кремовую нежность, а соль подчёркивает вкус.

Интересный факт: зелёный горошек в консервах впервые стал массово использоваться в СССР именно для салатов, так как он прекрасно хранится и придает свежесть блюду даже зимой.

Пошаговый рецепт приготовления

Сначала тщательно промойте картофель и морковь. Варите их на среднем огне до мягкости — проверить готовность легко, проткнув овощ ножом. После варки остудите, очистите от кожуры и нарежьте кубиками.

Яйца следует тщательно вымыть перед варкой, чтобы избежать попадания бактерий. Варите их вкрутую: положите яйца в холодную воду, доведите до кипения, затем варите ровно 7 минут. После этого опустите яйца в холодную воду — так скорлупа легче очистится. Нарежьте яйца кубиками.

Колбасу выбирайте хорошего качества, чтобы салат получился особенно вкусным. Нарежьте её и маринованные огурцы также небольшими кубиками.

В большой салатник сложите все подготовленные ингредиенты: картофель, морковь, колбасу, яйца, огурцы и зелёный горошек. Заправьте майонезом (или сметаной), посолите по вкусу и тщательно перемешайте.

Почему этот салат так популярен

Этот салат — настоящее символическое блюдо зимних праздников. Он прост в приготовлении, доступен по ингредиентам и при этом очень вкусен. Многие семьи передают рецепт из поколения в поколение, добавляя что-то своё, но основа остаётся неизменной.

Интересно, что в советское время этот салат часто называли просто "зимним" именно из-за доступности продуктов в холодное время года. Сегодня он продолжает радовать своей универсальностью и насыщенным вкусом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Паста карбонара подходит для простого знакомства с итальянской кухней сегодня в 3:18

Быстрый рецепт карбонары: как приготовить шедевр итальянской кухни дома за полчаса

Быстрое удовольствие: откройте для себя рецепт пасты карбонара с беконом, где простота встречается с насыщенным вкусом итальянской классики.

Читать полностью » Классические сырники готовятся на муке с высоким содержанием клейковины сегодня в 2:43

Неизвестный парадокс сырников: почему они остаются популярными, несмотря на века перемен

Узнайте, как приготовить классические пышные сырники из творога — быстрый и полезный завтрак, который покорит своей нежностью и ароматом.

Читать полностью » Классический цезарь готовится с пармезаном и горчицей сегодня в 2:08

Салат Цезарь с курицей: блюдо, которое родилось из случайности и стало мировой классикой

Узнайте, как приготовить классический салат Цезарь с курицей — рецепт с пошаговыми инструкциями и секретами идеального соуса, который покорит ваших гостей.

Читать полностью » Классическая Мимоза готовится с рыбными консервами и картофелем сегодня в 1:35

Советский хит, что бьет рекорды: почему этот салат с картофелем и сыром обойдет дорогие деликатесы

Узнайте, как приготовить классический салат Мимоза с рыбными консервами и картофелем — идеальное блюдо для любого праздника.

Читать полностью » Жаренные на сковороде котлеты выходят сочными сегодня в 1:23

Вкус, который удивит: классические котлеты с необычным приемом приготовления

Узнайте, как приготовить классические сочные котлеты из фарша на сковороде — рецепт с простыми ингредиентами и секретами идеальной текстуры для обеда или ужина.

Читать полностью » Квашеная капуста сохраняет витамины и полезные свойства сегодня в 0:49

Заготовка капусты без рассола: лайфхак, который знают немногие

Узнайте простой и натуральный способ приготовления классической квашеной капусты в банке без рассола — вкусно, полезно и идеально для зимних запасов.

Читать полностью » Рецепт боула из фасоли и киноа от EatingWell: полезный обед без мяса сегодня в 0:26

Секретное сочетание фасоли, киноа и хумуса — обед получается сытным и лёгким

Боул из чёрной фасоли и киноа без мяса: сытный, полезный и яркий. Узнайте секреты замены ингредиентов и как сделать блюдо ещё вкуснее.

Читать полностью » Домашние сардельки из индейки сохраняют сочность и мягкость при приготовлении сегодня в 0:11

Сардельки с маслом и молоком — неожиданный секрет нежности и аромата

Узнайте, как приготовить нежные и ароматные домашние сардельки из индейки. Простой рецепт с пошаговыми фото и советами для идеального вкуса.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Оптимальная высота травы перед зимой — 5–6 сантиметров
Красота и здоровье

Эвелина Овнанян: мыло и моющие средства нельзя использовать при мытье яиц
Дом

Практические советы по обустройству места для собаки в небольшой квартире
Спорт и фитнес

Спортивные врачи указали оптимальный график тренировок и отдыха
Наука и технологии

Сардиния: археологи обнаружили важные артефакты в древних гробницах
Спорт и фитнес

Исследования показали: прогулки и пробежки на улице снижают риск депрессии
Туризм

Как арендовать яхту в Черногории: практический гид
Садоводство

Рассада под охраной: 5 народных средств, которые не позволят улиткам и прикоснуться
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet