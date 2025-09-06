Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by fahrwasser is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:25

Венский шницель: упущенная возможность, которая разрушит ваш обед навсегда

Кулинары используют телятину для приготовления венского шницеля в панировке

Представьте: золотистая корочка, которая хрустит при каждом укусе, и внутри — невероятно нежное мясо. Классический венский шницель — это не просто блюдо, а настоящая гастрономическая радость! Он идеально подходит для семейного ужина или праздничного стола, а в качестве гарнира подойдет картофельное пюре или свежий овощной салат. Давайте разберемся, как приготовить его дома, чтобы получилось вкусно и просто.

Ингредиенты

  • 500 г филе говядины или телятины
  • 70 г панировочных сухарей
  • 2 яйца
  • 3 ст. л. пшеничной муки
  • 1 ч. л. итальянских (или прованских) трав
  • 30 мл растительного масла
  • Соль и черный молотый перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Соберите все продукты. Для классического венского шницеля предпочтительна молодая телятина без прожилок — она будет нежнее. Если используете говядину, обязательно отбейте ее хорошо.

Промойте мясо, нарежьте вдоль на пластины толщиной до 1 см. Отбейте каждую с двух сторон. Совет: делайте это через пищевую пленку, чтобы избежать брызг. Натрите мясо солью и перцем с обеих сторон.

Разбейте яйца в миску и слегка взбейте вилкой или венчиком. Не забудьте предварительно вымыть яйца средством для мытья пищевых продуктов. Всыпьте муку в отдельную миску, добавьте травы и перемешайте. Экспериментируйте со специями по вкусу!

Обваляйте каждый шницель в муке. Обмакните в взбитых яйцах. Запанируйте в сухарях. Дайте мясу полежать 2-3 минуты.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжарьте шницели по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Узнайте больше о выборе сковороды и масла в наших статьях (ссылки в конце).

Выложите готовые шницели на бумажную салфетку, чтобы стек лишний жир. Подавайте с овощным салатом. Приятного аппетита!

Советы

  • Выбирайте качественное мясо: телятина даст более аутентичный вкус, но говядина тоже сойдет, если отбить ее тщательно.
  • Не торопитесь с жаркой — средний огонь поможет добиться равномерной корочки.
  • Для разнообразия добавьте свои любимые специи в панировку.

