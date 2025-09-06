Венский шницель: упущенная возможность, которая разрушит ваш обед навсегда

Представьте: золотистая корочка, которая хрустит при каждом укусе, и внутри — невероятно нежное мясо. Классический венский шницель — это не просто блюдо, а настоящая гастрономическая радость! Он идеально подходит для семейного ужина или праздничного стола, а в качестве гарнира подойдет картофельное пюре или свежий овощной салат. Давайте разберемся, как приготовить его дома, чтобы получилось вкусно и просто.

Ингредиенты

500 г филе говядины или телятины

70 г панировочных сухарей

2 яйца

3 ст. л. пшеничной муки

1 ч. л. итальянских (или прованских) трав

30 мл растительного масла

Соль и черный молотый перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Соберите все продукты. Для классического венского шницеля предпочтительна молодая телятина без прожилок — она будет нежнее. Если используете говядину, обязательно отбейте ее хорошо.

Промойте мясо, нарежьте вдоль на пластины толщиной до 1 см. Отбейте каждую с двух сторон. Совет: делайте это через пищевую пленку, чтобы избежать брызг. Натрите мясо солью и перцем с обеих сторон.

Разбейте яйца в миску и слегка взбейте вилкой или венчиком. Не забудьте предварительно вымыть яйца средством для мытья пищевых продуктов. Всыпьте муку в отдельную миску, добавьте травы и перемешайте. Экспериментируйте со специями по вкусу!

Обваляйте каждый шницель в муке. Обмакните в взбитых яйцах. Запанируйте в сухарях. Дайте мясу полежать 2-3 минуты.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжарьте шницели по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Узнайте больше о выборе сковороды и масла в наших статьях (ссылки в конце).

Выложите готовые шницели на бумажную салфетку, чтобы стек лишний жир. Подавайте с овощным салатом. Приятного аппетита!

Советы