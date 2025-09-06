Венский шницель: упущенная возможность, которая разрушит ваш обед навсегда
Представьте: золотистая корочка, которая хрустит при каждом укусе, и внутри — невероятно нежное мясо. Классический венский шницель — это не просто блюдо, а настоящая гастрономическая радость! Он идеально подходит для семейного ужина или праздничного стола, а в качестве гарнира подойдет картофельное пюре или свежий овощной салат. Давайте разберемся, как приготовить его дома, чтобы получилось вкусно и просто.
Ингредиенты
- 500 г филе говядины или телятины
- 70 г панировочных сухарей
- 2 яйца
- 3 ст. л. пшеничной муки
- 1 ч. л. итальянских (или прованских) трав
- 30 мл растительного масла
- Соль и черный молотый перец по вкусу
Пошаговое приготовление
Соберите все продукты. Для классического венского шницеля предпочтительна молодая телятина без прожилок — она будет нежнее. Если используете говядину, обязательно отбейте ее хорошо.
Промойте мясо, нарежьте вдоль на пластины толщиной до 1 см. Отбейте каждую с двух сторон. Совет: делайте это через пищевую пленку, чтобы избежать брызг. Натрите мясо солью и перцем с обеих сторон.
Разбейте яйца в миску и слегка взбейте вилкой или венчиком. Не забудьте предварительно вымыть яйца средством для мытья пищевых продуктов. Всыпьте муку в отдельную миску, добавьте травы и перемешайте. Экспериментируйте со специями по вкусу!
Обваляйте каждый шницель в муке. Обмакните в взбитых яйцах. Запанируйте в сухарях. Дайте мясу полежать 2-3 минуты.
Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжарьте шницели по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Узнайте больше о выборе сковороды и масла в наших статьях (ссылки в конце).
Выложите готовые шницели на бумажную салфетку, чтобы стек лишний жир. Подавайте с овощным салатом. Приятного аппетита!
Советы
- Выбирайте качественное мясо: телятина даст более аутентичный вкус, но говядина тоже сойдет, если отбить ее тщательно.
- Не торопитесь с жаркой — средний огонь поможет добиться равномерной корочки.
- Для разнообразия добавьте свои любимые специи в панировку.
