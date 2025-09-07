Секрет легкого ужина: винегрет с горошком — дешевле и полезнее, чем вы думаете

Представьте себе: простой салат, который объединяет в себе вкус, пользу и бюджетность, и при этом подходит для любого сезона. Знаете ли вы, что винегрет — это не просто закуска, а настоящая классика русской кухни, известная с XIX века?

Что понадобится для приготовления

Для этого рецепта возьмём простые продукты, которые легко найти в магазине. Вот список ингредиентов:

Консервированный зелёный горошек — 400 г

Квашеная капуста — 300 г

Маринованные огурцы — 3 шт. (или 4-5 небольших)

Картофель — 2 шт. (или 3 небольших)

Лук — 1 шт. (средняя луковица)

Свекла — 2 шт. (крупные)

Морковь — 2 шт. (крупные)

Укроп — 10 г (3 веточки)

Петрушка — 10 г (3 веточки)

Растительное масло — 4 ст. л.

Соль — по вкусу

Эти компоненты создают гармоничный вкус: сладость свеклы, кислинка капусты и хруст огурцов — всё в одном!

Пошаговый процесс приготовления

Теперь давайте разберёмся, как собрать этот салат вместе. Я опишу шаги подробно, чтобы было удобно следовать.

Сначала подготовьте овощи. Картофель, свеклу и морковь тщательно вымойте, положите в кастрюлю, залейте водой и варите в кожуре до готовности. После этого слейте воду и дайте овощам остыть. Квашеную капусту отожмите от рассола, чтобы салат не вышел водянистым — иначе на дне соберётся лишняя жидкость.

Далее нарежьте морковь небольшими кубиками. Это добавит яркости и текстуры. Лук очистите, промойте и порубите мелким кубиком. Он придаст лёгкую остроту.

Свеклу тоже нарежьте кубиками. Кстати, я давно покупаю варёную свеклу в магазине — это экономит время (ведь она варится дольше всех) и сохраняет руки чистыми. Сок от неё смывается легче, чем от сырой. Картофель нарежьте такими же кубиками. У меня были небольшие клубни, поэтому взяла три штуки. Маринованные огурцы отряхните от рассола и нарежьте кубиками. Они добавят пикантности.

Консервированный горошек слейте на сито и обсушите — так он лучше смешается с остальными. Зелень (укроп и петрушку) вымойте, обсушите и мелко порубите. Это финальный штрих для аромата. Теперь соберите всё в салатнике: добавьте нарезанные овощи, квашеную капусту и горошек. Аккуратно перемешайте.

Посыпьте измельчённой зеленью, полейте растительным маслом (лучше нерафинированным подсолнечным для насыщенного вкуса). Посолите по вкусу и тщательно перемешайте. Готово!

Подавать можно прямо в салатнике или оформить красиво — выложите в кулинарное кольцо, снимите его и подайте к столу. Приятного аппетита! Этот винегрет идеален на ужин, особенно в холодное время года, когда хочется чего-то сытного, но лёгкого.