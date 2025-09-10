Салат Нежность: курица, которая спасает ваш ужин от скуки — не упустите этот взрыв вкуса

Представьте: простой салат, который всегда выручает на обед или ужин, сытный, как полноценное блюдо, и готовится за полчаса. А что если я скажу, что он ещё и невероятно вкусный благодаря сочной курице и свежим овощам? Давайте разберёмся, как приготовить этот хитрый рецепт без лишних хлопот.

Что за салат такой?

Классический салат "Нежность" — это отличный вариант для перекуса или дополнения к основным блюдам. Он получается сытным и аппетитным, подходит для повседневного меню. Готовится из доступных продуктов, и его можно заправить майонезом, йогуртом или сметаной. Варианты с курицей, ветчиной или крабовыми палочками — выбирайте по вкусу!

Ингредиенты

Куриное филе: 300 г

Яйца: 4 шт.

Лук: 1 шт.

Твёрдый сыр: 70 г

Морковь: 1 шт.

Майонез: 80 г

Уксус 9%: 2 ст. л.

Соль: по вкусу

Пошаговое приготовление

Возьмите куриное филе (грудку или бедро без костей). Морковь можно использовать сырую или отварную — решайте сами.

Отварите мясо и яйца. Курицу варите в подсоленной воде 30 минут. Яйца — 7-8 минут в кипятке, затем залейте холодной водой. Остудите и очистите всё. Замаринуйте лук. Очистите и мелко нарежьте лук, залейте 150 мл воды с уксусом. Оставьте на 15 минут, затем откиньте на сито и промойте.

Соберите салат слоями. Поставьте кольцо на тарелку (можно украсить салатными листьями). Первый слой — мелко нарезанная курица, прижмите и смажьте майонезом. Добавьте лук. Равномерно распределите маринованный лук поверх курицы.

Яичный слой. Натрите яйца на тёрке, выложите и смажьте майонезом. Морковный слой. Натрите сырую морковь на мелкой тёрке, добавьте и снова майонез. Финальный штрих. Натрите сыр на тёрке и выложите сверху. Снимите кольцо, охладите салат в холодильнике.