Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Соус тартар
Соус тартар
© commons.wikimedia.org by Nillerdk is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:35

Как приготовить тартар дома: секреты идеального соуса без лишних усилий

Классический соус тартар готовится с солеными огурцами и майонезом

Вы когда-нибудь задумывались, что делает классический соус тартар таким особенным? Это не просто майонез с огурцами — это гармоничное сочетание свежести, пикантности и аромата, которое способно превратить обычные блюда в настоящие гастрономические шедевры.

Что нужно знать о классическом соусе тартар

Соус тартар — это густой, насыщенный и очень ароматный соус, который идеально подходит к тостам, картофелю и овощам. Его можно использовать как самостоятельное блюдо или как изысканную приправу. Несмотря на то, что рецепт кажется простым, именно правильный выбор ингредиентов и последовательность их добавления раскрывают весь потенциал вкуса.

Основой соуса служит майонез — лучше всего домашнего приготовления, поскольку именно он придаёт тартару неповторимую текстуру и насыщенность. Впрочем, если нет возможности сделать майонез самостоятельно, можно использовать качественный магазинный вариант. Некоторые хозяйки экспериментируют со сметаной, но тогда соус теряет свою характерную "изюминку".

Ингредиенты для классического тартар-соуса

  • Майонез — 1 стакан
  • Зелёный лук — 10 г
  • Соленые огурцы — 25 г
  • Петрушка — 10 г
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Тархун (эстрагон) — 10 г
  • Вустерский соус — 0,5 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Острый молотый перец — по вкусу

Как приготовить классический соус тартар: пошаговая инструкция

В первую очередь убедитесь, что все ингредиенты свежие и качественные. Особое внимание уделите майонезу — если есть возможность, сделайте его самостоятельно. Огурцы подойдут как соленые, так и маринованные, в зависимости от желаемого вкуса — соленые придадут классическую нотку, маринованные добавят остроты.

Выжмите сок из лимона прямо в майонез. Чтобы получить больше сока, перед выжиманием промойте лимон горячей водой. Чтобы в соус не попали косточки, используйте сито. Если нет свежего лимона, можно взять готовый лимонный сок из магазина.

Огурцы тщательно вымойте и обсушите, затем нарежьте очень мелким кубиком. Можно натереть их на крупной терке, но в этом случае обязательно отожмите лишнюю жидкость, чтобы соус не стал водянистым.

Добавьте к майонезу нарезанные огурцы, горчицу и вустерский соус. Горчица лучше всего подойдёт острая русская — она придаст соусу характерную пикантность.

Посолите соус по вкусу, помня, что майонез и огурцы уже содержат соль. Перец используйте острый молотый — можно взять смесь перцев для более интересного букета.

Зелень тщательно промойте и мелко нарежьте. Если свежей зелени нет, можно заменить её сушёной в порошке — эстрагон, лук и петрушка отлично подойдут. По желанию добавьте любимые травы, например, кинзу, укроп или базилик. Измельчённый зубчик чеснока придаст соусу дополнительный аромат и остроту.

Хорошо перемешайте все ингредиенты. В итоге вы получите густой, ароматный и очень вкусный соус, который прекрасно дополнит картофель, овощи или хлеб.

Домашний тартар — это не только вкусно, но и полезно. Вы контролируете качество всех ингредиентов, можете регулировать остроту и аромат, а также экспериментировать с добавками. Такой соус станет отличным дополнением к праздничному столу или повседневному ужину.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Домашняя пицца с колбасой и сыром получается ароматной сегодня в 5:02

Забудьте про бутерброды: пицца, которая меняет обеденный ритуал навсегда

Хотите приготовить вкусную пиццу дома? Этот простой рецепт с колбасой и сыром раскроет секреты воздушного теста и ароматной начинки.

Читать полностью » Правильные картофельные драники получаются хрустящими сегодня в 4:59

Секреты идеального теста и жарки: что нужно знать, чтобы драники стали коронным блюдом

Представьте хрустящие драники на вашем столе — сытные, из простых ингредиентов. Узнайте рецепт классических картофельных драников с шагами и фактами о славянской кухне.

Читать полностью » Классический рассольник готовится с перловкой и огурцами сегодня в 4:25

Рассольник за полчаса: как перловка и огурцы дарят сытный обед без лишних хлопот

Представьте ароматный суп, который пахнет детством и объединяет семью за столом. Рассольник с перловкой и огурцами — классика, полная вкуса и тепла.

Читать полностью » Классическая шарлотка относится к простым рецептам сегодня в 3:52

Секрет пышности шарлотки раскрыт: попробуйте приготовить и почувствуйте разницу

Вкусная классическая шарлотка с яблоками: пышная, воздушная и простая. Откройте секрет идеального бисквита в духовке.

Читать полностью » Паста карбонара подходит для простого знакомства с итальянской кухней сегодня в 3:18

Быстрый рецепт карбонары: как приготовить шедевр итальянской кухни дома за полчаса

Быстрое удовольствие: откройте для себя рецепт пасты карбонара с беконом, где простота встречается с насыщенным вкусом итальянской классики.

Читать полностью » Классические сырники готовятся на муке с высоким содержанием клейковины сегодня в 2:43

Неизвестный парадокс сырников: почему они остаются популярными, несмотря на века перемен

Узнайте, как приготовить классические пышные сырники из творога — быстрый и полезный завтрак, который покорит своей нежностью и ароматом.

Читать полностью » Классический цезарь готовится с пармезаном и горчицей сегодня в 2:08

Салат Цезарь с курицей: блюдо, которое родилось из случайности и стало мировой классикой

Узнайте, как приготовить классический салат Цезарь с курицей — рецепт с пошаговыми инструкциями и секретами идеального соуса, который покорит ваших гостей.

Читать полностью » Классическая Мимоза готовится с рыбными консервами и картофелем сегодня в 1:35

Советский хит, что бьет рекорды: почему этот салат с картофелем и сыром обойдет дорогие деликатесы

Узнайте, как приготовить классический салат Мимоза с рыбными консервами и картофелем — идеальное блюдо для любого праздника.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Бали для гурмана: йога и культура здорового питания
Авто и мото

"Автостат Инфо": парк грузовиков в России к июню 2025 года вырос до 2,59 млн единиц
Садоводство

Чистотел в огороде: как правильно использовать, чтобы получить богатый урожай
Авто и мото

Владелец CSG Михал Стрнад собирается приобрести Ferrari и Maserati-дилеров в Праге
Садоводство

Каланхоэ перистый содержит вещества с противовоспалительным и антиоксидантным действием
Красота и здоровье

Врачи предупредили: кофе, чай и шоколад нарушают засыпание
Дом

Подготовка пространства квартиры к появлению собаки
Спорт и фитнес

Интервальная ходьба сжигает калории в два раза быстрее обычной — заключение учёных
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet