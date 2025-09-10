Медовик без лишних усилий: праздничный торт за час, без хлопот

Любите классические десерты, которые всегда вызывают тёплые воспоминания? Советский торт "Медовик" — именно такой: нежный, ароматный и с лёгкой кислинкой сметаны, он тает во рту и идеально подходит для любого праздника.

Ингредиенты и подготовка

Яйца — 3 шт.

Мёд — 120 г

Сахар — 200 г

Сливочное масло — 80 г

Пшеничная мука — 600 г

Сода — 1 ч. л.

Сметана (жирностью от 20%) — 900 г

Сахарная пудра — 200 г

Не забудьте просеять муку перед приготовлением — это насытит её кислородом и сделает коржи более воздушными.

Как приготовить коржи

Растопите мёд вместе со сливочным маслом. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром. Соедините яичную смесь с мёдом и маслом, поставьте на огонь. Всыпьте соду и постоянно мешайте — масса начнёт пениться и темнеть.

Добавьте треть муки, перемешайте. Снимите с огня и постепенно вмешайте оставшуюся муку, ориентируясь на консистенцию — тесто должно быть мягким и слегка липнуть к рукам. Накройте тесто пленкой и дайте отдохнуть 15 минут.

Выпекание и сборка торта

Разделите тесто на 6-8 частей и раскатайте каждую на пергаменте, наколите вилкой. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 5-7 минут до золотистого цвета. Пока коржи горячие, вырежьте круг диаметром 18-22 см. Обрезки оставьте для украшения.

Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой до пышной консистенции. Промажьте коржи кремом и соберите торт. Чтобы коржи не разъезжались и лучше пропитались, зафиксируйте торт в кольце и уберите в холодильник на ночь.

Утром снимите кольцо, измельчите обрезки в крошку и обсыпьте торт со всех сторон. Украсьте по своему вкусу — и наслаждайтесь настоящим классическим советским Медовиком.