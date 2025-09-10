Стояла в гараже десятилетиями: Lada 2105 без пробега удивила ценой

В России появился уникальный лот для коллекционеров: в продаже выставлена 27-летняя Lada 2105, которая фактически не ездила по дорогам. Владелец из Тольятти оценил автомобиль в 3 млн рублей.

Авто без пробега и с заводскими пломбами

По словам продавца, речь идёт об экспортной версии модели. Машина никогда не регистрировалась в ГАИ и до сих пор хранит заводские "пломбы". Судя по фотографиям, автомобиль предназначался для Литвы, но так и остался в России.

Примечательно, что продавец не проводил предпродажную подготовку — седан представлен в состоянии, максимально близком к тому, каким он сошёл с конвейера.

Обычная техника, редкий экземпляр

Техническая начинка автомобиля не отличается от привычной "пятёрки": двигатель объёмом 1,5 литра мощностью 71 л. с., механическая коробка передач и задний привод.

Несмотря на это, ценность машины заключается не в её характеристиках, а в истории. Продавец уверен, что "Жигули" такого уровня сохранности можно считать коллекционным экспонатом.

Долгожитель конвейера

Lada 2105 начали выпускать ещё в 1979 году. Классическая модель оставалась на конвейере более трёх десятилетий — до 2011 года, практически без изменений в конструкции.

Такой автомобиль сегодня воспринимается не как транспортное средство, а как часть истории отечественного автопрома. И именно это, по мнению владельца, оправдывает внушительную цену.