Заготовка капусты без рассола: лайфхак, который знают немногие

Вы когда-нибудь задумывались, почему квашеная капуста — один из самых полезных и вкусных способов сохранить овощи на зиму? Этот простой рецепт не требует рассола и использует только натуральный сок, который выделяется из самих овощей. Результат — аппетитная, хрустящая и богатая витаминами заготовка, которая станет настоящей находкой для вашего стола.

Ингредиенты для классической квашеной капусты

Белокочанная капуста — 1 кг

Морковь — 150 г

Соль (каменная, не йодированная) — 1 столовая ложка

Важно выбирать поздние сорта капусты с плотными, тугими кочанами без зеленых пятен. Это гарантирует хороший вкус и текстуру будущей заготовки.

Пошаговый рецепт

Первым делом капусту нужно очистить от верхних листьев и тонко нашинковать. Морковь промойте и очистите — от способа нарезки зависит цвет и насыщенность сока. Можно натереть морковь на крупной или мелкой терке, ножом или использовать специальную терку для корейских салатов. Чем мельче морковь, тем ярче и насыщеннее получится сок.

Для смешивания овощей используйте эмалированную или стеклянную посуду — она не взаимодействует с солью и не влияет на вкус. После добавления соли тщательно перетрите капусту с морковью руками, пока овощи не начнут выделять сок, а соль полностью не растворится.

Не менее важен и этап подготовки банок. Их нужно хорошо вымыть с содой и простерилизовать. Это можно сделать в духовке (150 градусов, около 10 минут для полулитровых банок), на водяной бане или в микроволновке. Чистота посуды — залог успешного брожения и долгого хранения.

Заполните банки капустой с морковью, хорошо утрамбовывая каждый слой ложкой. Важно, чтобы овощи полностью покрывались собственным соком — это обеспечивает правильное брожение и сохраняет хрустящую структуру.

Не доводите банки до самого верха, оставляя немного пространства для выделяющегося газа. Накройте горлышко марлей или крышкой, чтобы защитить содержимое от пыли, и поставьте банки в глубокую тарелку — так сок не вытечет на стол.

Оставьте капусту кваситься при комнатной температуре на три дня. В течение этого времени несколько раз в день прокалывайте содержимое длинной вилкой до самого дна — это помогает выходить газам и предотвращает появление горечи.

Через три дня банки нужно плотно закрыть крышками и отправить на хранение в прохладное место — погреб, холодильник или балкон. Такая капуста отлично сохранится до зимы, радуя вас своей свежестью и полезными свойствами.