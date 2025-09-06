Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Квашеная капуста
Квашеная капуста
© commons.wikimedia.org by Kagor (original image); color processing by Off-shell is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:49

Заготовка капусты без рассола: лайфхак, который знают немногие

Квашеная капуста сохраняет витамины и полезные свойства

Вы когда-нибудь задумывались, почему квашеная капуста — один из самых полезных и вкусных способов сохранить овощи на зиму? Этот простой рецепт не требует рассола и использует только натуральный сок, который выделяется из самих овощей. Результат — аппетитная, хрустящая и богатая витаминами заготовка, которая станет настоящей находкой для вашего стола.

Ингредиенты для классической квашеной капусты

  • Белокочанная капуста — 1 кг
  • Морковь — 150 г
  • Соль (каменная, не йодированная) — 1 столовая ложка

Важно выбирать поздние сорта капусты с плотными, тугими кочанами без зеленых пятен. Это гарантирует хороший вкус и текстуру будущей заготовки.

Пошаговый рецепт

Первым делом капусту нужно очистить от верхних листьев и тонко нашинковать. Морковь промойте и очистите — от способа нарезки зависит цвет и насыщенность сока. Можно натереть морковь на крупной или мелкой терке, ножом или использовать специальную терку для корейских салатов. Чем мельче морковь, тем ярче и насыщеннее получится сок.

Для смешивания овощей используйте эмалированную или стеклянную посуду — она не взаимодействует с солью и не влияет на вкус. После добавления соли тщательно перетрите капусту с морковью руками, пока овощи не начнут выделять сок, а соль полностью не растворится.

Не менее важен и этап подготовки банок. Их нужно хорошо вымыть с содой и простерилизовать. Это можно сделать в духовке (150 градусов, около 10 минут для полулитровых банок), на водяной бане или в микроволновке. Чистота посуды — залог успешного брожения и долгого хранения.

Заполните банки капустой с морковью, хорошо утрамбовывая каждый слой ложкой. Важно, чтобы овощи полностью покрывались собственным соком — это обеспечивает правильное брожение и сохраняет хрустящую структуру.

Не доводите банки до самого верха, оставляя немного пространства для выделяющегося газа. Накройте горлышко марлей или крышкой, чтобы защитить содержимое от пыли, и поставьте банки в глубокую тарелку — так сок не вытечет на стол.

Оставьте капусту кваситься при комнатной температуре на три дня. В течение этого времени несколько раз в день прокалывайте содержимое длинной вилкой до самого дна — это помогает выходить газам и предотвращает появление горечи.

Через три дня банки нужно плотно закрыть крышками и отправить на хранение в прохладное место — погреб, холодильник или балкон. Такая капуста отлично сохранится до зимы, радуя вас своей свежестью и полезными свойствами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Картофель, лук, бананы и помидоры теряют вкус и портятся в холодильнике вчера в 18:13

Эти овощи портятся в холоде быстрее, чем на жарком солнце: еда, которая там погибает первой

Не все продукты любят холод — некоторые при хранении в холодильнике становятся безвкусными и быстро портятся. Узнайте, как сохранить их свежесть.

Читать полностью » Соус Марчеллы Хазан с томатами, луком и маслом стал классикой итальянской кухни вчера в 17:03

Томатный соус, который наказывает нетерпеливых: шаг в сторону — и провал

Легендарный рецепт соуса Марчеллы Хазан доказал: три простых продукта способны превратиться в одно из самых любимых блюд мировой кухни.

Читать полностью » Учёные сообщили о разрушении витаминов группы B при резком охлаждении яиц вчера в 16:41

Яйцо живёт меньше недели? Виноват всего один шаг после варки

Обычная привычка при варке яиц может стоить вам тысяч рублей в год. Узнайте, почему это происходит, и как один простой шаг меняет всё.

Читать полностью » Эксперты: этилен ускоряет созревание бананов при хранении в кладовке вчера в 15:35

Бананы потемнеют быстрее, чем вы думаете: ошибка, которую совершают почти все

Как правильно хранить бананы, чтобы они не темнели и дольше оставались свежими? Секреты и практичные советы, о которых знают не все.

Читать полностью » Рецепт вишни в вине включает маринование в красном вине вчера в 14:50

От простой ягоды до королевы десертов: как вишня в вине меняет представление о сладком

Захватывающий рецепт десерта: вишня в вине с ароматом и вкусом, который удивит гостей. Простой, быстрый и идеальный для праздника!

Читать полностью » Диетологи: огурцы, салат и зелень после заморозки теряют до 90% текстуры и хруст вчера в 14:28

Салат превращается в тряпку, а паста — в резину: кулинарные жертвы морозильника

Морозильник может стать не только помощником, но и кулинарным врагом. Узнайте, какие продукты категорически не стоит хранить в нём.

Читать полностью » Рецепт тарталеток с крабовыми палочками и сыром подтвердил популярность среди домашних поваров вчера в 14:13

Праздничная классика с неожиданным вкусом — тарталетки, которые удивляют

Простой и вкусный рецепт тарталеток с крабовыми палочками, сыром и яйцом — идеальная закуска для любого праздника. Узнайте, как быстро приготовить и красиво подать!

Читать полностью » Шеф-повара предлагают салат с горошком и пекинской капустой в качестве освежающего блюда вчера в 13:55

Последний шанс: салат с индейкой, который исчезнет с вашего стола быстрее, чем вы успеете моргнуть

Откройте для себя простой и вкусный салат с индейкой, пекинской капустой и зеленым горошком. Идеальное сочетание для праздничного стола или легкого ужина!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Психиатр Денис Исмаилов: частые ночные кошмары ускоряют процессы старения
Спорт и фитнес

Кардиотренировки для новичков: советы тренера Тима Хэмптона
Садоводство

Агрономы предупредили о распространении ржавчины на чесноке и луке в сыром климате
Авто и мото

Владельцы Porsche Taycan и Macan Electric получат доступ к зарядкам Tesla
Спорт и фитнес

Тренеры назвали упражнения для подготовки к релейным и грязевым гонкам
Туризм

Монте-Верде в горах Мантикейра предлагает туристам тропы, фондю и смотровые площадки
Авто и мото

Робот-гуманоид София начал консультировать покупателей в автосалоне Exeed в Химках
Наука и технологии

Во Франции разработали технологию BioTfueL, первые заводы по производству топлива построят в США в 2026 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet