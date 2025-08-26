Ошибка, которая делает кекс сухим: 90% хозяек делают это с маслом

Что может быть лучше ароматной домашней выпечки, которая наполняет дом уютом? Классический кекс с изюмом — беспроигрышный вариант, который подойдёт и для будничного чаепития, и для особого случая. С хрустящей сахарной корочкой, мягким ванильным мякишем и сочным изюмом он покоряет с первого кусочка.

Ингредиенты

Пшеничная мука — 170 г

Сливочное масло — 170 г

Сахар — 170 г

Яйца — 3 шт.

Изюм — 90 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ванилин — на кончике ножа

Соль — щепотка

Сахарная пудра — для подачи

Пошаговый рецепт

Достаньте масло и яйца из холодильника заранее — они должны быть комнатной температуры. Это важно для идеальной текстуры теста. Тщательно промойте изюм, залейте кипятком на 30 минут, затем обсушите на бумажном полотенце. Можно обвалять его в муке — так он равномернее распределится в тесте.

Взбейте мягкое масло с сахаром и щепоткой соли до пышности. По одному добавляйте яйца, продолжая взбивать. Всыпьте изюм и аккуратно перемешайте.

Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и ванилином. Аккуратно вымешивайте до однородности. Разогрейте духовку до 180°C. Переложите тесто в смазанную форму. Выпекайте около 40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.

Дайте кексу остыть, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю, кофе или просто как сладкий перекус.