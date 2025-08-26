Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Маффины
Маффины
© freepik.com by KamranAydinov is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:14

Ошибка, которая делает кекс сухим: 90% хозяек делают это с маслом

Как приготовить кекс с изюмом: пошаговый рецепт от кулинаров

Что может быть лучше ароматной домашней выпечки, которая наполняет дом уютом? Классический кекс с изюмом — беспроигрышный вариант, который подойдёт и для будничного чаепития, и для особого случая. С хрустящей сахарной корочкой, мягким ванильным мякишем и сочным изюмом он покоряет с первого кусочка.

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 170 г
  • Сливочное масло — 170 г
  • Сахар — 170 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Изюм — 90 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Ванилин — на кончике ножа
  • Соль — щепотка
  • Сахарная пудра — для подачи

Пошаговый рецепт

Достаньте масло и яйца из холодильника заранее — они должны быть комнатной температуры. Это важно для идеальной текстуры теста. Тщательно промойте изюм, залейте кипятком на 30 минут, затем обсушите на бумажном полотенце. Можно обвалять его в муке — так он равномернее распределится в тесте.

Взбейте мягкое масло с сахаром и щепоткой соли до пышности. По одному добавляйте яйца, продолжая взбивать. Всыпьте изюм и аккуратно перемешайте.

Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и ванилином. Аккуратно вымешивайте до однородности. Разогрейте духовку до 180°C. Переложите тесто в смазанную форму. Выпекайте около 40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.

Дайте кексу остыть, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю, кофе или просто как сладкий перекус.

