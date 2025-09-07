Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
суп-гуляш
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:22

Гуляш за час: как приготовить сытный ужин без лишних хлопот

Классический гуляш готовится из свинины и картофеля

Мясо и овощи в одном блюде — что может быть удобнее и вкуснее для семейного ужина? Классический гуляш из свинины с картофелем и морковью — это не просто сытное блюдо, а настоящий праздник вкуса, который легко приготовить даже новичку. Он сочетает в себе насыщенный мясной вкус и ароматную подливку, благодаря которой блюдо получается особенно аппетитным и сочным.

Ингредиенты для классического гуляша из свинины

  • Свинина — 800 г
  • Мясной бульон — 500 мл
  • Картофель — 300 г
  • Помидоры — 300 г
  • Морковь — 200 г
  • Лук — 1 шт.
  • Пшеничная мука — 50 г
  • Сливочное масло — 40 г
  • Паприка — 20 г
  • Тмин — 1 ч. л.
  • Черный молотый перец и соль — по вкусу

Пошаговое приготовление гуляша

Начинайте с подготовки ингредиентов. Если у вас замороженная свинина, лучше заранее разморозить её в холодильнике. Свежие помидоры легко заменить томатной пастой или кетчупом, что ускорит процесс. Мясо промойте и тщательно обсушите, чтобы оно хорошо обжарилось, а не тушилось сразу.

Нарежьте свинину небольшими кусочками, затем поместите мясо в пакет вместе с мукой и встряхните, чтобы мука равномерно покрыла каждый кусочек. В кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте мясо, паприку и тмин. Обжаривайте до золотистой корочки примерно 5-7 минут.

Влейте в кастрюлю половину горячего бульона, перемешайте, затем добавьте оставшийся бульон. Добавьте картофель, морковь и помидоры, посолите и поперчите. Доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите под крышкой около часа-полутора, пока мясо и овощи не станут мягкими.

Советы для идеального гуляша

  1. Используйте мясо без костей, например, лопатку или окорок — оно получится нежным и сочным.
  2. Тмин и паприка — главные специи, которые придают гуляшу характерный вкус и аромат.
  3. Если хотите добавить пикантности, вместе с луком можно обжарить пару зубчиков чеснока.
  4. Готовить гуляш можно не только в кастрюле, но и в казане или глубокой сковороде — это ускорит процесс и усилит вкус.

Классический гуляш из свинины с овощами — это блюдо, которое объединяет в себе простоту и насыщенный вкус. Оно отлично подходит для семейных ужинов, когда хочется быстро приготовить что-то вкусное и сытное. А благодаря густой подливке и ароматным специям гуляш становится настоящим украшением любого стола.

