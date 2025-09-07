Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© wikimedia.org by Eugene Kim is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 4:25

Рассольник за полчаса: как перловка и огурцы дарят сытный обед без лишних хлопот

Классический рассольник готовится с перловкой и огурцами

Представьте: зимний вечер, за окном снег, а в кухне варится ароматный суп, который пахнет детством и домашним уютом. Что может быть лучше рассольника с перловкой и солеными огурцами? Этот классический рецепт — настоящий хит русской кухни, который согревает душу и тело. Давайте разберемся, как приготовить его шаг за шагом, чтобы получилось вкусно и просто.

Ингредиенты для вкусного рассольника

Чтобы суп вышел на славу, берите свежие продукты. Вот что понадобится:

  • Перловка — 0,5 стакана
  • Соленые огурцы — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Стебель сельдерея — по вкусу
  • Картофель — 2 шт.
  • Бульон (мясной или овощной) — 2,5 л
  • Томатная паста (по желанию) — 100 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Зелень — по вкусу

Пошаговый рецепт рассольника

Готовить рассольник — одно удовольствие, если следовать порядку. Я всегда начинаю с бульона, чтобы все было по-настоящему вкусно.

Сначала сварите бульон: возьмите говядину или курицу, залейте водой и варите час-полтора. Или используйте овощной вариант для вегетарианцев. Перловку хорошенько промойте под водой, пока она не станет прозрачной. В горячий бульон бросьте перловку и варите на среднем огне 20-30 минут. Пока варится, займитесь овощами.

Соленые огурцы — душа рассольника. Берите кислые и соленые, если не очень кислые — добавьте немного рассола. Натрите их на крупной терке. Картофель очистите, нарежьте кубиками и положите в миску с водой, чтобы не потемнел.

Морковь натрите, лук, чеснок и сельдерей мелко порубите. Обжарьте все на сковороде с маслом, добавьте томатную пасту, если хотите — для яркости вкуса.

Через 20-30 минут после перловки добавьте картофель и варите еще 10 минут. Теперь введите обжарку: овощи в суп, посолите и поперчите.

Еще через 10 минут добавьте тертые огурцы и специи — черный перец горошком и душистый. Поварите 5 минут, выключите плиту. Бросьте зелень и дайте настояться 10-15 минут. Вот и готово!

Советы для идеального результата

Чтобы рассольник получился еще вкуснее, подавайте его со сметаной — это классика. Если хотите экспериментировать, добавьте лавровый лист или укроп. Главное — не торопитесь, пусть все проварится хорошо. Интересный факт: в Сибири рассольник часто варят с рыбой, а не с мясом, чтобы подчеркнуть местные традиции. Еще один: этот суп отлично хранится в холодильнике пару дней и даже становится вкуснее.

В общем, рассольник — это не только еда, а настоящий семейный ритуал. Попробуйте, и он станет вашим фаворитом!

