Секрет гармоничного тела от шестикратного Мистера Олимпия
Шестикратный обладатель титула "Мистер Олимпия" канадец Крис Бамстед поделился простым, но эффективным рецептом для построения гармоничного тела. В интервью изданию Men Today он назвал два упражнения, которые помогают приблизиться к классическим пропорциям.
Жим гантелей на наклонной скамье
Это базовое движение, направленное на проработку груди и плечевого пояса. По словам спортсмена, оно формирует верхнюю часть тела и придаёт фигуре атлетичный силуэт.
Гакк-приседания
Для равномерной нагрузки на ноги Бамстед рекомендует гакк-присед. Техника выглядит так:
- Встаньте на платформу для приседаний, ноги — на ширине плеч.
- Освободите ручки безопасности.
- Опуститесь вниз в присед.
- Вернитесь в исходное положение, оттолкнувшись пятками.
Это упражнение эффективно развивает квадрицепсы и делает пропорции тела более гармоничными.
Итог
Бамстед подчёркивает: не нужно перегружать программу десятками движений. Два правильно подобранных упражнения способны заложить основу для классического телосложения — при условии дисциплины и регулярности.
