Секрет гармоничного тела от шестикратного Мистера Олимпия

Шестикратный обладатель титула "Мистер Олимпия" канадец Крис Бамстед поделился простым, но эффективным рецептом для построения гармоничного тела. В интервью изданию Men Today он назвал два упражнения, которые помогают приблизиться к классическим пропорциям.

Жим гантелей на наклонной скамье

Это базовое движение, направленное на проработку груди и плечевого пояса. По словам спортсмена, оно формирует верхнюю часть тела и придаёт фигуре атлетичный силуэт.

Гакк-приседания

Для равномерной нагрузки на ноги Бамстед рекомендует гакк-присед. Техника выглядит так:

Встаньте на платформу для приседаний, ноги — на ширине плеч. Освободите ручки безопасности. Опуститесь вниз в присед. Вернитесь в исходное положение, оттолкнувшись пятками.

Это упражнение эффективно развивает квадрицепсы и делает пропорции тела более гармоничными.

Итог

Бамстед подчёркивает: не нужно перегружать программу десятками движений. Два правильно подобранных упражнения способны заложить основу для классического телосложения — при условии дисциплины и регулярности.