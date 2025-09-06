Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Жим в наклоне
Жим в наклоне
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована вчера в 23:38

Секрет гармоничного тела от шестикратного Мистера Олимпия

Бодибилдер Бамстед объяснил, почему жим гантелей и гакк-приседания эффективны для фигуры

Шестикратный обладатель титула "Мистер Олимпия" канадец Крис Бамстед поделился простым, но эффективным рецептом для построения гармоничного тела. В интервью изданию Men Today он назвал два упражнения, которые помогают приблизиться к классическим пропорциям.

Жим гантелей на наклонной скамье

Это базовое движение, направленное на проработку груди и плечевого пояса. По словам спортсмена, оно формирует верхнюю часть тела и придаёт фигуре атлетичный силуэт.

Гакк-приседания

Для равномерной нагрузки на ноги Бамстед рекомендует гакк-присед. Техника выглядит так:

  1. Встаньте на платформу для приседаний, ноги — на ширине плеч.
  2. Освободите ручки безопасности.
  3. Опуститесь вниз в присед.
  4. Вернитесь в исходное положение, оттолкнувшись пятками.

Это упражнение эффективно развивает квадрицепсы и делает пропорции тела более гармоничными.

Итог

Бамстед подчёркивает: не нужно перегружать программу десятками движений. Два правильно подобранных упражнения способны заложить основу для классического телосложения — при условии дисциплины и регулярности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подтягивания: рекомендации тренеров по эффективной подготовке сегодня в 0:10

Подтягивания, которые меняют тело: секрет, о котором молчат в спортзале

Подтягивания кажутся невозможными? На деле их можно освоить каждому. Главное — правильная стратегия и немного терпения.

Читать полностью » Врач Шишкин объяснил, как фитнес-резинки ускоряют метаболизм и расход калорий вчера в 22:34

Маленький инвентарь, который даёт большой результат

Врач рассказал, помогают ли фитнес-резинки похудеть. Как они влияют на мышцы, метаболизм и почему особенно полезны для ягодиц и бёдер?

Читать полностью » Врачи назвали причины мышечной боли после спорта и способы её облегчить вчера в 21:31

Самая загадочная боль после тренировок: что скрывает крепатура

После тренировки мышцы могут болеть до недели — это нормально. Но есть случаи, когда боль сигнализирует о травме и требует визита к врачу.

Читать полностью » Тренер Акулина Бахтурина назвала главные ошибки при выполнении ягодичного моста вчера в 20:26

Самое популярное упражнение для ягодиц, которое почти все делают неправильно

Ягодичный мост часто делают неправильно. Тренер назвала 4 главные ошибки, из-за которых нагрузка уходит не в ягодицы, а в поясницу и квадрицепсы.

Читать полностью » Растяжка для офиса: комплекс упражнений от тренера Осени Калабрезе вчера в 19:50

Что скрывает простая растяжка — эффект, которого не ждёшь

10 минут упражнений помогут снять скованность после работы за компьютером. Простая последовательность растяжки оживит тело и освободит мысли.

Читать полностью » Чем заменить спортивный инвентарь для упражнений дома: список подручных предметов вчера в 19:10

Как обычный рюкзак превращается в тренажёр для всего тела

Обычные вещи из дома могут стать отличной заменой спортинвентарю. Узнайте, чем заменить гантели и как превратить рюкзак или книги в спортивные снаряды.

Читать полностью » Джаред Мичем перечислил причины отсутствия прогресса в тренировке икр вчера в 18:50

Икры не растут годами? Виной могут быть эти шесть незаметных ошибок

Многие качают икры годами и не видят результата. Разбираем главные ошибки при подъемах на носки и показываем, как исправить технику.

Читать полностью » Врачи назвали технику прогрессивной мышечной релаксации для снятия напряжения вчера в 18:10

Техника, которая стирает стресс из тела за 10 минут

Простая техника, которая поможет снять зажимы, успокоить нервную систему и вернуть чувство внутреннего равновесия.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренеры назвали упражнения для подготовки к релейным и грязевым гонкам
Еда

Квашеная капуста сохраняет витамины и полезные свойства
Туризм

Монте-Верде в горах Мантикейра предлагает туристам тропы, фондю и смотровые площадки
Еда

Рецепт боула из фасоли и киноа от EatingWell: полезный обед без мяса
Авто и мото

Робот-гуманоид София начал консультировать покупателей в автосалоне Exeed в Химках
Наука и технологии

Во Франции разработали технологию BioTfueL, первые заводы по производству топлива построят в США в 2026 году
Садоводство

Секреты выращивания годжи и гуми: советы для богатого урожая в средней полосе
Авто и мото

"Автодор": каждое второе ДТП происходит в пределах 10 км от начала движения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet