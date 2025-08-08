Торт, который тает во рту: как сделать Анну Павлову без ошибок

Хрустящее безе, нежнейший крем и сочные ягоды — этот десерт покорит даже самых взыскательных гурманов. Классический торт "Анна Павлова" сочетает в себе легкость меренги, бархатистый крем и свежий вкус фруктов.

Ингредиенты

Белки яичные — 4 шт.

Сахарная пудра — 230 г

Крахмал — 2,5 ч. л.

Уксус (винный или лимонный) — 0,65 ст. л.

Жирные сливки (от 33%) — 250 мл

Творожный сыр — 50 г

Сахарная пудра — 50 г

Клубника — 300 г

Джем — 40 г

Как приготовить

Миска и венчики должны быть идеально чистыми. Начинайте взбивать на низкой скорости, постепенно добавляя сахарную пудру. Должна получиться плотная, блестящая масса. Добавляем крахмал и уксус — они придают безе устойчивость.

На пергаменте нарисуйте круг (например, обведите дно формы 21 см). Выложите массу кондитерским мешком или ложкой, сформируйте бортики. Сначала при 200°C (чтобы появилась корочка), затем убавляем до 90-100°C и сушим 1,5-2 часа. Важно: не открывайте духовку!

Охладите сливки, миску и венчики (можно в морозилке). Взбивайте сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Добавьте сыр, аккуратно перемешайте. Остудите корж в духовке. Заполните кремом, украсьте ягодами и джемом.

Совет: экспериментируйте с декором — подойдут любые сезонные фрукты.