Салат оливье
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:03

Оливье за 50 минут: секреты быстрого и вкусного приготовления

Секреты оливье: традиции и ингредиенты классического салата

Что может быть лучше привычного салата оливье? Только оливье, приготовленный с любовью и вниманием к деталям! Этот вариант — с нежной варёной колбасой, хрустящими свежими огурцами и ароматной зеленью — станет настоящей звездой вашего стола. Он сочетает в себе традиционный вкус и лёгкую свежесть, которая особенно ценится в праздничные дни.

Что понадобится

  • Картофель — 230 г
  • Морковь — 125 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Свежие огурцы — 200 г
  • Зелёный лук — 30 г
  • Петрушка или укроп — 20 г
  • Варёная колбаса — 150 г
  • Зелёный горошек — 70 г
  • Майонез — 75 г
  • Соль и перец — по вкусу

Как готовить

Тщательно вымойте овощи и зелень. Яйца, картофель и морковь отварите до готовности и полностью остудите. Все ингредиенты нарежьте аккуратными кубиками одинакового размера — так салат будет выглядеть аппетитно и гармонично.

Соедините в миске картофель, морковь, колбасу, огурцы, яйца, зелёный горошек и мелко порубленную зелень с луком. Посолите, поперчите, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Дайте салату немного настояться перед подачей.

Небольшие хитрости

  • Чтобы салат получился сочным, но без лишней воды, огурцы можно слегка присолить и оставить на 10 минут, затем слить выделившуюся жидкость.
  • Варёную колбасу можно заменить на ветчину или даже отварную куриную грудку — вкус будет другим, но не менее интересным.

