Оливье за 50 минут: секреты быстрого и вкусного приготовления

Что может быть лучше привычного салата оливье? Только оливье, приготовленный с любовью и вниманием к деталям! Этот вариант — с нежной варёной колбасой, хрустящими свежими огурцами и ароматной зеленью — станет настоящей звездой вашего стола. Он сочетает в себе традиционный вкус и лёгкую свежесть, которая особенно ценится в праздничные дни.

Что понадобится

Картофель — 230 г

Морковь — 125 г

Яйца — 2 шт.

Свежие огурцы — 200 г

Зелёный лук — 30 г

Петрушка или укроп — 20 г

Варёная колбаса — 150 г

Зелёный горошек — 70 г

Майонез — 75 г

Соль и перец — по вкусу

Как готовить

Тщательно вымойте овощи и зелень. Яйца, картофель и морковь отварите до готовности и полностью остудите. Все ингредиенты нарежьте аккуратными кубиками одинакового размера — так салат будет выглядеть аппетитно и гармонично.

Соедините в миске картофель, морковь, колбасу, огурцы, яйца, зелёный горошек и мелко порубленную зелень с луком. Посолите, поперчите, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Дайте салату немного настояться перед подачей.

Небольшие хитрости