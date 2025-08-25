Оливье за 50 минут: секреты быстрого и вкусного приготовления
Что может быть лучше привычного салата оливье? Только оливье, приготовленный с любовью и вниманием к деталям! Этот вариант — с нежной варёной колбасой, хрустящими свежими огурцами и ароматной зеленью — станет настоящей звездой вашего стола. Он сочетает в себе традиционный вкус и лёгкую свежесть, которая особенно ценится в праздничные дни.
Что понадобится
- Картофель — 230 г
- Морковь — 125 г
- Яйца — 2 шт.
- Свежие огурцы — 200 г
- Зелёный лук — 30 г
- Петрушка или укроп — 20 г
- Варёная колбаса — 150 г
- Зелёный горошек — 70 г
- Майонез — 75 г
- Соль и перец — по вкусу
Как готовить
Тщательно вымойте овощи и зелень. Яйца, картофель и морковь отварите до готовности и полностью остудите. Все ингредиенты нарежьте аккуратными кубиками одинакового размера — так салат будет выглядеть аппетитно и гармонично.
Соедините в миске картофель, морковь, колбасу, огурцы, яйца, зелёный горошек и мелко порубленную зелень с луком. Посолите, поперчите, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Дайте салату немного настояться перед подачей.
Небольшие хитрости
- Чтобы салат получился сочным, но без лишней воды, огурцы можно слегка присолить и оставить на 10 минут, затем слить выделившуюся жидкость.
- Варёную колбасу можно заменить на ветчину или даже отварную куриную грудку — вкус будет другим, но не менее интересным.
