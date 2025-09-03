Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Korona Lacasse is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:40

Кексы по-домашнему: дешевый рецепт, который даёт больше вкуса за меньшие деньги

Приготовьте классические кексы в формочках по рецепту кулинарных экспертов

Хотите быстро и вкусно приготовить домашние кексы? Эти классические кексы в формочках — отличный выбор! Они мягкие, ароматные и готовятся буквально на скорую руку. В тесто можно добавить орехи, сухофрукты, ягоды или шоколад — по вашему вкусу.

Ингредиенты

  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 80 г
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Пшеничная мука — 150 г

Подготовка продуктов

Для начала достаньте сливочное масло из холодильника заранее — оно должно стать мягким. От качества масла напрямую зависит вкус выпечки, поэтому выбирайте натуральное, без заменителей.

Муку обязательно просейте вместе с разрыхлителем — это насытит её кислородом, и кексы получатся пышными и воздушными.

Пошаговое приготовление

Взбейте масло с сахаром и ванильным сахаром миксером до кремообразной, пышной массы. Если используете ванилин вместо ванильного сахара, добавьте его к муке. Добавляйте яйца по одному, тщательно взбивая после каждого. Не забывайте мыть яйца перед использованием — на скорлупе могут быть вредные бактерии.

Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно перемешайте до однородности, чтобы не осталось комочков. Тесто должно быть вязким, средней густоты. Подготовьте формочки: силиконовые смазывать не нужно, а металлические — немного растительным маслом, чтобы кексы легко вынимались.

Заполните формочки тестом примерно на две трети высоты. Выпекайте в духовке, разогретой до 180°C, около 20-25 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой из середины кекса.

Советы и подача

  • После выпечки дайте кексам немного остыть, затем аккуратно извлеките из формочек.
  • Из этого количества ингредиентов получается 9 кексов.
  • Подавайте с чаем, кофе или молоком — классика, которая всегда радует.

