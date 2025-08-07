Греческий секрет многослойного счастья: почему мусака покорила весь мир

Что может быть лучше сытного средиземноморского ужина? Классическая мусака — блюдо с гармоничными слоями баклажанов, мяса и нежного соуса — идеально подходит для семейного стола. Его можно адаптировать под свои вкусы, добавляя разные овощи, но результат всегда впечатляет!

Ингредиенты

Растительное масло — 2 ст. л.

Пшеничная мука — 30 г

Сливочное масло — 40 г

Молоко — 400 мл

Твёрдый сыр — 50 г

Яйца — 2 шт.

Соль, мускатный орех — по вкусу

Баклажаны — 2 шт.

Помидоры (крупные) — 2 шт.

Говяжий фарш — 450 г

Картофель — 3 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Молотая корица — 1/4 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Петрушка — 5 г

Белое вино — 80 мл

Пошаговый рецепт

Лук мелко нарежьте, петрушку измельчите. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожицу и превратите в пюре. Обжарьте лук до мягкости, добавьте фарш и готовьте до изменения цвета. Влейте томатное пюре, вино, тушите 10 минут. Добавьте специи (корицу, перец, соль) и петрушку. Доведите до выпаривания жидкости.

Баклажаны нарежьте пластинами, посолите, оставьте на 20 минут, затем промойте и обжарьте. Картофель нарежьте тонкими кружочками. Выложите в форму слоями: картофель → баклажаны → фарш → оставшиеся баклажаны.

Растопите сливочное масло, обжарьте муку до золотистого цвета. Влейте тёплое молоко, помешивая, чтобы не было комков. Добавьте сыр, мускатный орех, соль. Остудите, введите взбитые яйца. Залейте мусакой соусом. Выпекайте 40 минут при 180°C (если верх подрумянится рано, накройте фольгой).