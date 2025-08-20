Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Pannet is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Опубликована сегодня в 7:14

Запах, который возвращает в детство: секрет способ готовки той самой солянки

Как приготовить классическую мясную солянку

Что может быть лучше, чем после долгого дня согреться тарелкой по-настоящему ароматного, насыщенного и согревающего супа? Солянка — это не просто первое блюдо, а целая симфония вкусов: богатый мясной бульон, пикантные нотки копченостей, кислинка от огурцов и каперсов.

Этот рецепт сборной мясной солянки с копченостями — классика, проверенная временем, способная превратить обычный ужин в маленький праздник для всей семьи.

Ингредиенты для наваристого бульона

Успех солянки начинается с качественных продуктов. Заранее приготовьте всё необходимое, чтобы процесс готовки был в удовольствие.

  • Мясная основа: говядина на кости (500 г), копченые свиные ребрышки (300 г), охотничьи колбаски (300 г).
  • Овощи и соленья: лук (2 шт.), морковь (1 шт.), соленые огурцы (300 г), помидоры (200 г).
  • Для аромата и вкуса: оливки (100 г), каперсы (2 ст. л.), томатная паста (1 ст. л.), сливочное масло (80 г), лимон (0.5 шт.).
  • Специи: лавровый лист (2 шт.), душистый перец горошком (5 шт.), соль по вкусу.
  • Жидкость: вода (3 л).

Интересный факт: исторически солянка (изначально называвшаяся "селянка") была пищей крестьян и купцов — сытным, калорийным блюдом, которое позволяло восстановить силы после тяжелой работы. А вот каперсы, которые многие считают маринованными ягодами, на самом деле — нераспустившиеся бутоны цветов Capparis spinosa.

Пошаговое руководство по приготовлению

Готовим наваристый бульон

В большую кастрюлю налейте воду и доведите до кипения. Аккуратно опустите в кипяток промытую говядину на кости, копченые ребрышки, одну целую очищенную луковицу и душистый перец. Варите на среднем огне примерно 1 час, не забывая периодически снимать пену. Именно такой подход обеспечит бульону красивый цвет и чистый вкус.

Подготовка заправки

Пока варится основа, займемся другими компонентами. Охотничьи колбаски нарежьте кружочками. Морковь измельчите полукружьями или кружочками. Вторую луковицу очистите и мелко порубите кубиком. Соленые огурцы также нарежьте небольшими кубиками. Помидоры обдайте кипятком, снимите с них кожицу и натрите на терке либо мелко порубите.

Сборка солянки

Достаньте из готового бульона мясо и ребрышки. Отделите мясо от костей, нарежьте его аккуратными кусочками и верните обратно в кастрюлю. Бульон снова доведите до кипения.

Теперь очередь обжарки. Разогревайте сливочное масло частями. Сначала обжарьте на нем морковь в течение 5-7 минут и отправьте ее в кастрюлю. Затем на том же масле пассеруйте лук до золотистого цвета и тоже переложите его в бульон. Добавьте к супу нарезанные колбаски и каперсы. Поварите всё вместе на медленном огне около 15 минут.

Финальные штрихи

На чистой сковороде с оставшимся маслом потушите тёртые помидоры, нарезанные огурцы и томатную пасту. Помешивайте, примерно 5 минут, затем переложите эту ароматную зажарку в кастрюлю. Добавьте лавровый лист, посолите по вкусу и оставьте солянку томиться под крышкой на самом маленьком огне еще минут 30. Для особой пикантности можно влить немного рассола от огурцов или оливок.

Совет: Независимо от того, указано количество воды для супа в рецепте или нет, лучше всего ориентироваться на собственные предпочтения (густой или более жидкий суп вы любите), а также на размер своей кастрюли и продукты, взятые для приготовления. Не забывайте, что у автора свой взгляд на количество мяса, картофеля, крупы и других ингредиентов в супе, который может не совпасть с вашим.

Дайте готовой солянке настояться под крышкой 10-15 минут — это позволит вкусам окончательно объединиться. Разливайте по тарелкам, добавляя в каждую по ломтику лимона и щепотке свежей зелени. Приятного аппетита!

