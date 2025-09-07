Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:13

Лазанья из духовки за 45 минут — инструкция для тех, кто хочет вкусно и быстро

Настоящая лазанья готовится с соусом бешамель

Вы когда-нибудь задумывались, почему лазанья считается одним из самых любимых итальянских блюд по всему миру? Этот многослойный пирог с мясным рагу и нежным соусом бешамель — настоящий праздник вкуса, который способен собрать за столом всю семью. Несмотря на кажущуюся сложность, классическая лазанья с фаршем в духовке вполне доступна для домашнего приготовления. Главное — немного терпения и правильный подход к каждому этапу.

Основные ингредиенты для классической лазаньи с фаршем

  • Листы лазаньи — 12 шт.
  • Твердый сыр (например, пармезан) — 150 г
  • Для мясного рагу болоньезе:
    • Мясной фарш (лучше говядина) — 500 г
    • Бекон — 100 г
    • Лук — 1 шт.
    • Морковь — 1 шт.
    • Стебель сельдерея — 1 шт.
    • Чеснок — 2 зубчика
    • Консервированные помидоры в собственном соку — 600 г
    • Белое вино — 70 мл
    • Оливковое масло — 2 ст. л.
    • Лавровый лист — 1 шт.
    • Итальянские травы, соль, перец — по вкусу
  • Для соуса бешамель:
    • Молоко — 700 мл
    • Сливочное масло — 50 г
    • Пшеничная мука — 40 г
    • Мускатный орех — по вкусу
    • Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление лазаньи

Первым делом займитесь мясным соусом. Овощи (лук, морковь, сельдерей и чеснок) очистите и нарежьте небольшими кусочками. Чтобы рагу получилось с характерной текстурой, измельчите овощи в блендере или мясорубке до крупной крошки — важно не превращать их в пюре.

Далее нарежьте бекон маленькими кубиками и обжарьте его на оливковом масле до золотистого оттенка. К бекону добавьте овощную смесь и жарьте около 10 минут, регулярно помешивая. После этого добавьте фарш, тщательно разломайте комочки лопаткой и обжаривайте еще 7-10 минут.

Влейте белое вино и дайте ему немного выпариться. Затем добавьте помидоры, лавровый лист и специи. Тушите соус на медленном огне около 30-40 минут — именно столько времени нужно, чтобы вкусы раскрылись полностью.

Пока рагу готовится, займитесь соусом бешамель — он придаст лазанье нежную кремовую текстуру. Нагрейте молоко, но не доводите до кипения. В сотейнике с толстым дном растопите сливочное масло, добавьте муку и обжарьте её, постоянно помешивая венчиком, до золотистого цвета.

Постепенно влейте горячее молоко тонкой струйкой, не переставая мешать, чтобы не было комочков. Варите соус до консистенции густой сметаны. Добавьте щепотку мускатного ореха и соль, тщательно перемешайте. Чтобы на поверхности не образовалась корочка, накройте соус пищевой пленкой в контакт.

Для сборки возьмите форму с высокими бортиками. Смажьте дно несколькими ложками соуса бешамель, затем выложите первый слой листов лазаньи. Если листы не помещаются целиком, аккуратно сломайте их, избегая толстых наложений, чтобы лазанья хорошо пропеклась.

На листы выложите часть мясного рагу, затем снова немного соуса бешамель и посыпьте тертым сыром. Повторяйте слои, пока не закончите ингредиенты. Верхний слой должен быть из листов лазаньи, покрытых бешамелем и щедро посыпанных сыром.

Запекайте блюдо в разогретой до 190°C духовке около 45 минут. Время может варьироваться в зависимости от вашей духовки, поэтому ориентируйтесь на золотистую корочку и аромат. После запекания дайте лазанье постоять 15-20 минут — так она станет еще вкуснее и удобнее для нарезки.

Лазанья — это не просто еда, а настоящий ритуал, который объединяет семью и дарит тепло. Попробуйте приготовить это блюдо дома, и вы удивитесь, насколько легко и вкусно можно окунуться в атмосферу Италии!

