Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Котлеты
Котлеты
© freepik.com by Racool_studio is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:23

Вкус, который удивит: классические котлеты с необычным приемом приготовления

Жаренные на сковороде котлеты выходят сочными

Хотите узнать, как приготовить идеальные домашние котлеты — сочные, мягкие и при этом не разваливающиеся на сковороде? Этот классический рецепт станет вашим незаменимым помощником на кухне, если вы хотите быстро и вкусно накормить семью.

Ингредиенты для классических котлет

  • 700 г мясного фарша
  • 300 г батона
  • 1 стакан молока
  • 3 луковицы
  • 150 г панировочных сухарей
  • Соль и специи — по вкусу
  • 50 г растительного масла для жарки

Пошаговый рецепт

Батон нужно залить молоком и дать ему хорошо пропитаться. Затем аккуратно отожмите хлеб и тоже пропустите через мясорубку, чтобы он стал частью фарша. Это придаст котлетам дополнительную мягкость и воздушность.

Перемешайте мясо, лук и хлебную массу, добавьте соль и специи. Лучше всего делать это руками, чтобы добиться однородной текстуры. Затем важно отбить фарш — поднимайте немного массы и бросайте обратно в миску. Этот простой приём помогает сделать котлеты более вязкими и нежными, но при этом плотными, чтобы они не распадались при жарке. Многие добавляют яйцо, но по моему опыту, это часто делает котлеты слишком "резиновыми".

После этого сформируйте котлеты руками, обваляйте их в панировочных сухарях — это создаст хрустящую корочку при жарке.

Разогрейте сковороду с растительным маслом до сильного жара. Обжаривайте котлеты на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до красивой золотистой корочки. Важно не перегревать сковороду, чтобы котлеты прожарились равномерно и остались сочными внутри.

Готовые котлеты отлично сочетаются с любым гарниром: картофельным пюре, рисом, овощами или свежим салатом.

Секреты идеальных котлет из фарша

Главное в приготовлении котлет — правильно подобрать и подготовить ингредиенты. Для фарша можно использовать любое мясо: свинину, говядину, курицу или их смесь. В этом рецепте я предпочитаю свиной фарш — он дает котлетам сочность и насыщенный вкус.

Не менее важен лук — он придаёт блюду аромат и нежность. Чтобы при нарезке лука не щипало глаза, советую перед работой обдать нож и лук холодной водой. Пропустите лук через мясорубку вместе с фаршем — так он равномерно распределится в массе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Классический цезарь готовится с пармезаном и горчицей сегодня в 2:08

Салат Цезарь с курицей: блюдо, которое родилось из случайности и стало мировой классикой

Узнайте, как приготовить классический салат Цезарь с курицей — рецепт с пошаговыми инструкциями и секретами идеального соуса, который покорит ваших гостей.

Читать полностью » Классическая Мимоза готовится с рыбными консервами и картофелем сегодня в 1:35

Советский хит, что бьет рекорды: почему этот салат с картофелем и сыром обойдет дорогие деликатесы

Узнайте, как приготовить классический салат Мимоза с рыбными консервами и картофелем — идеальное блюдо для любого праздника.

Читать полностью » Хирург Монахов: отравление грибами может потребовать пересадки печени вчера в 19:11

Счёт идёт на часы: когда отравление грибами требует пересадки печени

Отравление ядовитыми грибами может вызвать печёночную энцефалопатию и потребовать срочной трансплантации печени — врачи предупредили о смертельной опасности.

Читать полностью » Картофель, лук, бананы и помидоры теряют вкус и портятся в холодильнике вчера в 18:13

Эти овощи портятся в холоде быстрее, чем на жарком солнце: еда, которая там погибает первой

Не все продукты любят холод — некоторые при хранении в холодильнике становятся безвкусными и быстро портятся. Узнайте, как сохранить их свежесть.

Читать полностью » Соус Марчеллы Хазан с томатами, луком и маслом стал классикой итальянской кухни вчера в 17:03

Томатный соус, который наказывает нетерпеливых: шаг в сторону — и провал

Легендарный рецепт соуса Марчеллы Хазан доказал: три простых продукта способны превратиться в одно из самых любимых блюд мировой кухни.

Читать полностью » Учёные сообщили о разрушении витаминов группы B при резком охлаждении яиц вчера в 16:41

Яйцо живёт меньше недели? Виноват всего один шаг после варки

Обычная привычка при варке яиц может стоить вам тысяч рублей в год. Узнайте, почему это происходит, и как один простой шаг меняет всё.

Читать полностью » Эксперты: этилен ускоряет созревание бананов при хранении в кладовке вчера в 15:35

Бананы потемнеют быстрее, чем вы думаете: ошибка, которую совершают почти все

Как правильно хранить бананы, чтобы они не темнели и дольше оставались свежими? Секреты и практичные советы, о которых знают не все.

Читать полностью » Рецепт вишни в вине включает маринование в красном вине вчера в 14:50

От простой ягоды до королевы десертов: как вишня в вине меняет представление о сладком

Захватывающий рецепт десерта: вишня в вине с ароматом и вкусом, который удивит гостей. Простой, быстрый и идеальный для праздника!

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Учёные из Университета Сонгюнгван испытали клеевой пистолет для печати костной ткани на кроликах
Дом

Эксперты рассказали, как повесить картины и зеркала без сверления стен
Авто и мото

Autonews: ИИ фиксирует до 200 вмешательств в месяц для предотвращения аварий
Спорт и фитнес

Медики назвали способы снизить влияние молочной кислоты после упражнений
Садоводство

Листья смородины в красных пятнах: как быстро избавиться от тли народным средством
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Елена Пехотина назвала главные причины язвы желудка
Садоводство

Настоящий васаби можно вырастить дома только в теплице при строгом контроле климата
Спорт и фитнес

Канатные рубки и жим Палоффа укрепляют мышцы корпуса и стабилизируют позвоночник — специалисты по фитнесу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet