Лазанья с мясным рагу и соусом бешамель — почему этот рецепт обошёл все ожидания

Что может быть лучше, чем аромат настоящей итальянской классики на вашем столе? Лазанья с мясным фаршем и соусом бешамель — блюдо, которое требует времени и внимания, но результат превзойдет все ожидания. Этот насыщенный вкус и аромат средиземноморских трав перенесут вас прямо на солнечное побережье Италии.

Список ингредиентов

Для мясного рагу болоньезе (на 4-6 порций):

500 г мясного фарша (говяжий или смешанный);

1 крупная луковица;

1 морковь;

1 стебель сельдерея;

2 зубчика чеснока;

100 г бекона (или панчетты);

2 ст. л. оливкового масла;

150 мл белого сухого вина;

400 г консервированных помидоров в собственном соку (или свежих);

1 лавровый лист;

Соль, черный перец по вкусу;

По желанию: щепотка сушеных итальянских трав (орегано, базилик).

Для соуса бешамель:

500 мл молока;

50 г сливочного масла;

50 г пшеничной муки;

Щепотка мускатного ореха;

Соль по вкусу.

Для сборки лазаньи:

250-300 г листов лазаньи (сухих, без предварительного варения);

150 г твердого сыра (пармезан или грана падано), тертого;

Дополнительно: оливковое масло для смазывания формы.

Пошаговый рецепт

Сначала обжарьте на оливковом масле бекон до золотистого цвета, затем добавьте измельчённые овощи и тушите их около 10 минут. После этого положите фарш, тщательно разминая комочки, чтобы масса стала однородной. Жарьте фарш 7-10 минут, затем влейте белое вино и дайте ему немного выпариться. После этого добавьте консервированные помидоры, специи и лавровый лист, уменьшите огонь и томите рагу 30-40 минут.

Пока мясное рагу тушится, займитесь соусом. Нагрейте молоко, но не доводите до кипения. В сотейнике с толстым дном растопите сливочное масло, всыпьте муку и обжарьте ее, постоянно помешивая венчиком, до светло-золотистого цвета. Постепенно вливайте горячее молоко тонкой струйкой, не переставая мешать, чтобы не образовались комочки. Соус должен загустеть до консистенции сметаны. В конце добавьте щепотку мускатного ореха и соль по вкусу. Чтобы на поверхности не образовалась корочка, накройте соус пищевой пленкой в контакт.

Для сборки блюда используйте сухие листы лазаньи — их можно не отваривать, они отлично пропекутся в духовке. Натрите твердый сыр, например, пармезан, на крупной терке. Разогрейте духовку до 190 градусов.

В форму с высокими бортиками выложите сначала слой соуса бешамель, затем листы лазаньи. Если листы не помещаются целиком, аккуратно ломайте их — главное, чтобы не было толстых наложений, иначе они могут остаться сырыми. Далее выкладывайте слой мясного рагу, затем снова соус и посыпьте сыром. Повторяйте эти слои до тех пор, пока не заполните форму. Верхний слой должен быть из листов, покрытых соусом и сыром.

Запекайте лазанью около 45 минут при 190°С. Время может варьироваться в зависимости от вашей духовки. После выпекания дайте блюду постоять 15-20 минут — так оно лучше "схватится" и будет легче нарезаться.

Лазанья — это не просто блюдо, а целый ритуал, который объединяет семью за общим столом. Попробуйте приготовить эту классическую итальянскую вкуснятину, и она обязательно станет вашим фирменным рецептом.