Лазанья с мясным рагу и соусом бешамель — почему этот рецепт обошёл все ожидания
Что может быть лучше, чем аромат настоящей итальянской классики на вашем столе? Лазанья с мясным фаршем и соусом бешамель — блюдо, которое требует времени и внимания, но результат превзойдет все ожидания. Этот насыщенный вкус и аромат средиземноморских трав перенесут вас прямо на солнечное побережье Италии.
Список ингредиентов
Для мясного рагу болоньезе (на 4-6 порций):
- 500 г мясного фарша (говяжий или смешанный);
- 1 крупная луковица;
- 1 морковь;
- 1 стебель сельдерея;
- 2 зубчика чеснока;
- 100 г бекона (или панчетты);
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 150 мл белого сухого вина;
- 400 г консервированных помидоров в собственном соку (или свежих);
- 1 лавровый лист;
- Соль, черный перец по вкусу;
- По желанию: щепотка сушеных итальянских трав (орегано, базилик).
Для соуса бешамель:
- 500 мл молока;
- 50 г сливочного масла;
- 50 г пшеничной муки;
- Щепотка мускатного ореха;
- Соль по вкусу.
Для сборки лазаньи:
- 250-300 г листов лазаньи (сухих, без предварительного варения);
- 150 г твердого сыра (пармезан или грана падано), тертого;
- Дополнительно: оливковое масло для смазывания формы.
Пошаговый рецепт
Сначала обжарьте на оливковом масле бекон до золотистого цвета, затем добавьте измельчённые овощи и тушите их около 10 минут. После этого положите фарш, тщательно разминая комочки, чтобы масса стала однородной. Жарьте фарш 7-10 минут, затем влейте белое вино и дайте ему немного выпариться. После этого добавьте консервированные помидоры, специи и лавровый лист, уменьшите огонь и томите рагу 30-40 минут.
Пока мясное рагу тушится, займитесь соусом. Нагрейте молоко, но не доводите до кипения. В сотейнике с толстым дном растопите сливочное масло, всыпьте муку и обжарьте ее, постоянно помешивая венчиком, до светло-золотистого цвета. Постепенно вливайте горячее молоко тонкой струйкой, не переставая мешать, чтобы не образовались комочки. Соус должен загустеть до консистенции сметаны. В конце добавьте щепотку мускатного ореха и соль по вкусу. Чтобы на поверхности не образовалась корочка, накройте соус пищевой пленкой в контакт.
Для сборки блюда используйте сухие листы лазаньи — их можно не отваривать, они отлично пропекутся в духовке. Натрите твердый сыр, например, пармезан, на крупной терке. Разогрейте духовку до 190 градусов.
В форму с высокими бортиками выложите сначала слой соуса бешамель, затем листы лазаньи. Если листы не помещаются целиком, аккуратно ломайте их — главное, чтобы не было толстых наложений, иначе они могут остаться сырыми. Далее выкладывайте слой мясного рагу, затем снова соус и посыпьте сыром. Повторяйте эти слои до тех пор, пока не заполните форму. Верхний слой должен быть из листов, покрытых соусом и сыром.
Запекайте лазанью около 45 минут при 190°С. Время может варьироваться в зависимости от вашей духовки. После выпекания дайте блюду постоять 15-20 минут — так оно лучше "схватится" и будет легче нарезаться.
Лазанья — это не просто блюдо, а целый ритуал, который объединяет семью за общим столом. Попробуйте приготовить эту классическую итальянскую вкуснятину, и она обязательно станет вашим фирменным рецептом.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru