Неожиданное открытие: что скрывает классический медовый торт

Задумывались ли вы, как удивить своих близких изысканным десертом? Классический медовый торт с воздушным медовым кремом — это именно то, что вам нужно! Его насыщенный вкус и аромат не оставят равнодушными ни одного сладкоежку.

Идеальное сочетание ингредиентов

Каждый элемент этого торта играет важную роль. Тонкие коржи, пропитанные сметанным кремом с медом, создают уникальную гармонию вкуса.

Ингредиенты

Яйца — 2 шт.

Сахар — 120 г

Мёд — 45 г

Сливочное масло — 60 г

Сода — 1 ч. л.

Пшеничная мука — 320 г

Сметана (20-25%) — 400 г

Мёд — 5 ст. л.

Пошаговое приготовление

Подготовьте ингредиенты для коржей. Мёд может быть как жидким, так и загустевшим.

Сделайте медовое тесто. В миске взбейте яйца с сахаром до однородной массы. Добавьте мед и сливочное масло, лучше комнатной температуры. Используйте водяную баню для равномерного нагрева.

Добавьте соду. При постоянном помешивании доведите массу до полного растворения масла и меда. Обратите внимание на появление пены — это реакция с содой. Замесите тесто. Остудите медовую смесь, просейте муку и добавляйте ее постепенно, ориентируясь на консистенцию теста.

Разделите тесто. Выпекайте коржи. Раскатайте тесто на пергаменте, наколите вилкой и выпекайте в разогретой до 150-160 °C духовке около 8-10 минут. Приготовьте крем. Смешайте сметану с медом. Если мед загустел, растопите его на водяной бане.

Соберите торт. Смажьте каждый корж кремом, укладывая их друг на друга. Обсыпьте торт крошкой из обрезков коржей. Охладите. Уберите торт в холодильник на ночь для лучшего пропитывания. Подавайте к столу. Украсьте торт по желанию и наслаждайтесь.