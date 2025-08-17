3 ошибки, которые превращают медовик в сухарь

Вы когда-нибудь пробовали медовик со сметаной? Этот торт — не просто десерт, а настоящая находка для любителей сладостей. Нежный, тающий во рту и приготовленный из простых ингредиентов, он станет любимым у всей семьи. Особенно радует тот факт, что его легко приготовить даже начинающим кулинарам.

Почему стоит выбрать медовик?

Классический медовик со сметаной — это не только вкусно, но и менее калорийно, чем варианты с заварным кремом или сгущенкой. Этот торт прекрасно подходит как для праздников, так и для обычного чаепития.

Ингредиенты

Пшеничная мука — 400 г

Мёд — 2 ст. ложки

Яйца — 2 шт.

Сахар — 200 г

Сливочное масло — 100 г

Сода — 1 ч. ложка

Сметана — 600 г

Сахар — 200 г

Ванильный сахар — 1 пакетик

Пошаговое приготовление

Начните с выпечки коржей. Подготовьте все необходимые продукты. Обратите внимание на качество меда и сливочного масла — они должны быть натуральными. Муку лучше всего просеять заранее. Возьмите миску, которую можно использовать на водяной бане. Вбейте в неё яйца, добавьте сахар и взбейте массу до светлого цвета. Это можно сделать венчиком, не обязательно использовать миксер.

В полученную массу добавьте мед, сливочное масло и соду. Не забудьте, что соду гасить не нужно! На среднем огне доведите воду в кастрюле до кипения. Поставьте на кастрюлю вашу миску с ингредиентами и готовьте на небольшом огне около 10 минут, периодически помешивая. Масло должно полностью растаять, и смесь увеличится в объеме.

Когда масса станет воздушной, снимите её с огня и постепенно добавляйте просеянную муку. Замешивайте тесто до однородной консистенции. Оно должно быть мягким и слегка липким. Сформируйте из теста шар и разделите его на 8 частей. Раскатайте каждую часть в круг на пергаментной бумаге. Не забывайте прокалывать коржи вилкой, чтобы они не вздувались при выпечке.

Выпекайте коржи в заранее разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета. Обычно это занимает 3-4 минуты. Остуженные коржи обрежьте, сохранив обрезки для крошки. Взбейте сметану с сахаром до получения однородной массы. Убедитесь, что сахар полностью растворился.

Промажьте каждый корж кремом и обмажьте верх и бока торта. Измельчите обрезки в крошку и посыпьте ею торт. Перед подачей дайте торту настояться в холодильнике несколько часов, чтобы коржи пропитались кремом.

Теперь вы знаете, как приготовить этот замечательный медовик со сметаной.