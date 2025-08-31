Домашняя пицца с колбасой и сыром: экономный рецепт для семейного ужина на все случаи

Вы когда-нибудь задумывались, как из самых простых и доступных ингредиентов сделать настоящую воздушную пиццу, которая по вкусу не уступит пиццерии? Домашняя пицца с колбасой и сыром — это отличный вариант для семейного ужина или дружеской встречи. При этом вам не понадобятся экзотические продукты — все ингредиенты можно найти в любом холодильнике.

Ингредиенты для теста и начинки

Для теста нам потребуется:

200 г пшеничной муки (лучше высшего сорта)

125 мл воды (теплой, около 37-40°С)

1 чайная ложка сухих дрожжей

1 чайная ложка сахара

1 чайная ложка соли

1 столовая ложка растительного масла (можно заменить оливковым)

Для начинки:

200 г вареной колбасы

200 г твердого сыра (любой, который хорошо плавится)

1 средняя луковица (лучше красный лук — он мягче и слаще)

1 средний помидор

10 маслин

1 столовая ложка растительного масла для обжарки лука

Пошаговый рецепт

Начинаем с теста — основа пиццы. Просейте муку, чтобы насытить ее кислородом и избавиться от мелких частиц. Это важный шаг: благодаря просеиванию тесто будет более воздушным и пышным.

Далее в теплую воду добавьте сахар и дрожжи, тщательно размешайте. Чтобы проверить температуру воды, капните немного на внутреннюю сторону запястья — если ощущение нейтральное, значит, температура подходящая. Если вода будет слишком холодной, дрожжи сработают медленно, а если слишком горячей — погибнут.

Добавьте пару ложек муки, перемешайте и оставьте на 10 минут. Если на поверхности появилась пышная шапочка — дрожжи активны, и можно продолжать. Если нет — придется заменить дрожжи, иначе тесто не поднимется.

Половину муки смешайте с солью, сделайте углубление, влейте растительное масло и постепенно добавляйте дрожжевую смесь. Вымешивайте тесто сначала ложкой, а когда станет трудно — руками. Оно должно быть мягким, эластичным и не липнуть к рукам. Смажьте миску маслом, положите тесто, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа.

Пока тесто поднимается, займитесь начинкой. Нарежьте колбасу соломкой — так она лучше распределится по пицце. Сыр натрите на крупной терке, а помидор нарежьте тонкими дольками. Маслины порежьте аккуратными колечками, удалив хвостики — так пицца будет выглядеть аккуратнее.

Лук очистите, нарежьте полукольцами и обжарьте на сковороде с маслом около 3 минут, постоянно помешивая. Лук должен стать слегка мягким, но не потерять форму.

За полчаса до выпекания включите духовку и разогрейте до 200°С. Тесто должно увеличиться в объеме в несколько раз. Разделите его на две части, раскатайте на пергаменте в круглые пласты диаметром около 20 см, оставляя края потолще для бортиков.

Собирайте пиццу слоями:

Равномерно распределите половину сыра. Выложите обжаренный лук. Сверху — колбасу и помидоры. Посыпьте оставшимся сыром и украсьте маслинами.

Выпекайте 15-20 минут на средней полке в режиме "верх-низ". Готовая пицца должна иметь золотистую корочку, а тесто — быть мягким, но не пружинить при нажатии.