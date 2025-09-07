Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:14

Домашние пельмени за час: быстрый рецепт для тех, кто не любит ждать

Пельмени стоит лепить с домашним фаршем

Вы когда-нибудь задумывались, почему пельмени — одно из самых любимых блюд в семьях по всей России? Это не просто еда, а настоящий семейный ритуал, который объединяет за столом и дарит тепло. Домашние классические пельмени — отличный вариант для обеда и ужина, а главное — их удобно хранить в морозилке и быстро готовить в любой момент.

Ингредиенты для классических пельменей

Для приготовления вам понадобятся:

  • Говяжий фарш — 300 г
  • Свиной фарш — 300 г
  • Репчатый лук — 2 шт.
  • Соль, перец по вкусу
  • Вода — 250 мл
  • Яйцо — 1 шт.
  • Пшеничная мука — 500 г
  • Растительное масло — 15 мл

Пошаговый рецепт: как приготовить идеальные пельмени

Если хотите, можно взять готовый фарш, но лучше сделать его самостоятельно. Лук очистите и мелко нарежьте или прокрутите через мясорубку вместе с мясом — так начинка будет сочнее.

Добавьте соль и свежемолотый черный перец, тщательно перемешайте. По желанию можно использовать белый или зеленый перец для интересного аромата. Оставьте фарш в холодильнике под крышкой на 30 минут — так мясо "созреет" и станет вкуснее.

В миску с теплой водой разбейте яйцо, добавьте растительное масло и соль, перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая тесто. Оно должно получиться мягким, эластичным и не липнуть к рукам.

Сформируйте из теста ком, накройте полотенцем и оставьте на 20 минут при комнатной температуре.

Раскатайте тесто, нарежьте на небольшие кусочки и раскатайте их в тонкие лепешки. На каждую положите ложку фарша, затем плотно защипните края, придав пельменям традиционную форму.

Если готовите много пельменей, выложите их в один слой на присыпанную мукой поверхность, посыпьте сверху мукой и отправьте в морозилку. После заморозки разложите пельмени по пакетам для удобного хранения.

Для подачи доведите до кипения воду с солью, аккуратно опускайте пельмени по одному, перемешайте и варите на среднем огне до готовности.

Если лепить вручную кажется слишком трудоемким, можно воспользоваться специальной формой для пельменей — вкус от этого не пострадает, хотя и немного потеряется индивидуальность.

Несколько интересных фактов о пельменях

  1. Пельмени — одно из самых древних блюд, их история насчитывает несколько веков и корни уходит в уральские и сибирские регионы.
  2. Считается, что слово "пельмень" происходит от финно-угорского "пельнянь", что означает "хлебное ухо".
  3. В России ежегодно съедается около 60 тысяч тонн пельменей, что делает это блюдо одним из самых популярных.

Домашние пельмени — это не только вкусно, но и удобно. Их можно приготовить заранее, заморозить и быстро сварить в любой момент, когда нет времени на приготовление полноценного обеда. Это блюдо идеально подходит для всей семьи — и взрослых, и детей.

