Сливочный соус, тающий во рту: рецепт, который покорит даже скептиков

Вы когда-нибудь пробовали фрикасе? Это не просто рагу из курицы, а настоящее кулинарное произведение, которое готовится быстро и легко. Классическое фрикасе — это блюдо, которое покоряет сердца и желудки, сочетая в себе простоту ингредиентов и изысканный вкус.

Что такое фрикасе

Фрикасе — это традиционное французское блюдо, в основе которого лежит белое мясо курицы, приготовленное в сливочном соусе. Оно идеально подходит для тех, кто хочет насладиться сытной и нежной пищей, не беспокоясь о лишних калориях.

Ингредиенты

600 г куриного филе

200 мл сливок (10% жирности)

1 стакан воды

50 г сливочного масла

3 ст. ложки пшеничной муки (без горки)

1 яичный желток

1 ст. ложка лимонного сока

Зелень по вкусу

Соль и перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Выберите куриное филе, лучше всего подойдет грудка. Сливки могут быть любой жирности, но помните, что чем выше жирность, тем калорийнее блюдо. Я использовала сливки с 10% жирности. Промойте куриное филе под холодной водой и тщательно обсушите. Удалите пленки и жилки, нарежьте на средние кусочки.

На среднем огне растопите сливочное масло и обжаривайте филе до легкого румянца, около 10-12 минут. Добавьте 1/2 стакана горячей воды, накройте крышкой и уменьшите огонь. Тушите курицу 10 минут, пока жидкость не выпарится. Влейте стакан сливок, немного посолите и продолжайте тушение еще 10 минут.

Постепенно добавляйте муку, тщательно перемешивая, чтобы избежать комочков. При необходимости добавьте немного воды или сливок для нужной консистенции. В конце добавьте сырой желток и быстро перемешайте. По вкусу добавьте соль, перец и лимонный сок. В конце добавьте измельченную зелень, накройте крышкой и дайте настояться пару минут. Фрикасе готово! Подавайте с рисом, картофельным пюре или овощами.

Наслаждайтесь этим изысканным блюдом, которое легко приготовить, и удивите своих близких вкусом настоящей французской кухни.