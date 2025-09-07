Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Манное печенье
Манное печенье
© commons.wikimedia.org by Haeferl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:59

Классический десерт с запретным ингредиентом: что скрывает рецепт, известный немногим

Водка делает хворост хрустящим и воздушным

Как сделать хворост, чтобы он получился хрустящим и воздушным? Секрет этого классического рецепта — в добавлении водки в тесто, которая при жарке образует множество пузырьков, делая хворост особенно хрустящим. При этом весь алкоголь испаряется, так что лакомство можно смело давать и детям.

Ингредиенты для классического хвороста

  • Пшеничная мука — 150 г (количество может варьироваться)
  • Яйца — 2 шт.
  • Водка — 1 ст. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Растительное масло для жарки — около 1 стакана (или больше, если жарить в большом казане)
  • Сахарная пудра для посыпки — 3 ст. л.

Пошаговый рецепт

Для начала разбейте яйца в миску и слегка взбейте их вилкой, не обязательно использовать миксер — достаточно просто перемешать белки с желтками. Добавьте соль и влейте ложку холодной водки. Водка играет ключевую роль: она помогает тесту стать пористым и хрустящим, а благодаря высокой температуре жарки весь спирт испарится.

Муку желательно просеять дважды, чтобы тесто получилось воздушным. Начинайте добавлять муку небольшими порциями, перемешивая вилкой. Когда масса станет густой, переходите к вымешиванию руками. Это несложно и даже быстрее, чем замешивать тесто в миксере. В итоге вы должны получить гладкое, эластичное тесто, которое почти не липнет. Если потребуется, подсыпьте немного муки, но помните, что в тесте нет воды, поэтому замес занимает немного времени.

После замешивания накройте тесто миской и дайте ему отдохнуть 10-15 минут — это позволит клейковине развиться, и тесто станет еще более эластичным. Не пугайтесь, если кажется, что теста мало — из этого количества получится большая миска вкусного хвороста.

Далее отрежьте половину теста, а оставшуюся часть накройте, чтобы не подсохла. Раскатайте кусок в очень тонкий пласт толщиной около миллиметра. Чем тоньше тесто, тем хрустящим и вкусным будет хворост.

Нарежьте тесто на полоски шириной примерно 2 см, затем разрежьте их поперек, чтобы получить прямоугольники. В центре каждого сделайте небольшой разрез. Не выбрасывайте обрезки — их тоже можно порезать и обжарить.

Чтобы сформировать классический хворост, протяните один край прямоугольника через сделанный разрез — так тесто красиво завьется. Сделайте это со всеми заготовками заранее, чтобы потом было удобнее жарить.

Для жарки лучше всего использовать глубокую посуду, например, казан — в нем масло прогревается равномерно и не брызгает. Налейте масло толщиной не менее 5 см и разогрейте на среднем огне. Проверить готовность масла просто: опустите деревянную палочку, и если вокруг нее сразу появляются пузырьки, можно жарить.

Опускайте заготовки в масло небольшими порциями, учитывая, что хворост сильно увеличивается в размере. Жарьте, переворачивая вилкой, до золотистого цвета со всех сторон. Огонь не должен быть слишком сильным, чтобы масло не начало гореть, но и не слишком слабым, чтобы хворост хорошо прожарился.

Готовый хворост вынимайте шумовкой и выкладывайте на тарелку с бумажными салфетками — так лишний жир впитается. Затем щедро посыпьте сахарной пудрой.

Несколько интересных фактов о хворосте

  1. Хворост — это традиционное блюдо многих славянских народов, которое часто готовят на праздники.
  2. Водка в тесте — известный трюк, который используют не только в России, но и в других странах, чтобы добиться хрустящей корочки.
  3. В советское время хворост был одним из самых популярных десертов, и многие семьи хранили свои секреты его приготовления.

Этот рецепт классического хвороста прост в исполнении, не требует сложных ингредиентов и порадует вас и ваших близких хрустящей и воздушной выпечкой. Главное — не пропустить момент с добавлением водки и тонким раскатыванием теста!

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Классический зимний салат готовится с светских времен сегодня в 6:59

Колбасный салат — лайфхак для праздников: дешево, легко и не как у всех

Узнайте, почему классический зимний салат с колбасой остаётся любимым блюдом на праздничном столе уже десятилетия.

Читать полностью » Тыквенный суп-пюре готовится на сливках для большего вкуса сегодня в 6:08

Тыквенный суп: секрет, который перевернет ваши представления об осеннем ужине

Аромат тыквы манит осенью: приготовьте классический суп-пюре со сливками, полный вкуса и пользы. Идеально для семьи!

Читать полностью » Классический соус тартар готовится с солеными огурцами и майонезом сегодня в 5:35

Как приготовить тартар дома: секреты идеального соуса без лишних усилий

Узнайте, как приготовить классический соус тартар с солеными огурцами и майонезом — простой рецепт с пошаговыми советами и секретами идеального вкуса.

Читать полностью » Домашняя пицца с колбасой и сыром получается ароматной сегодня в 5:02

Забудьте про бутерброды: пицца, которая меняет обеденный ритуал навсегда

Хотите приготовить вкусную пиццу дома? Этот простой рецепт с колбасой и сыром раскроет секреты воздушного теста и ароматной начинки.

Читать полностью » Правильные картофельные драники получаются хрустящими сегодня в 4:59

Секреты идеального теста и жарки: что нужно знать, чтобы драники стали коронным блюдом

Представьте хрустящие драники на вашем столе — сытные, из простых ингредиентов. Узнайте рецепт классических картофельных драников с шагами и фактами о славянской кухне.

Читать полностью » Классический рассольник готовится с перловкой и огурцами сегодня в 4:25

Рассольник за полчаса: как перловка и огурцы дарят сытный обед без лишних хлопот

Представьте ароматный суп, который пахнет детством и объединяет семью за столом. Рассольник с перловкой и огурцами — классика, полная вкуса и тепла.

Читать полностью » Классическая шарлотка относится к простым рецептам сегодня в 3:52

Секрет пышности шарлотки раскрыт: попробуйте приготовить и почувствуйте разницу

Вкусная классическая шарлотка с яблоками: пышная, воздушная и простая. Откройте секрет идеального бисквита в духовке.

Читать полностью » Паста карбонара подходит для простого знакомства с итальянской кухней сегодня в 3:18

Быстрый рецепт карбонары: как приготовить шедевр итальянской кухни дома за полчаса

Быстрое удовольствие: откройте для себя рецепт пасты карбонара с беконом, где простота встречается с насыщенным вкусом итальянской классики.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Детский хирург Светлана Мельникова предупредила об опасности грызения ногтей и сосания пальца
Дом

ТОП-7 пород кошек, которые подходят для жизни в квартире
Садоводство

Участок после пожара: как сжигание травы убивает ваш сад и кошелек — экспертное мнение
Питомцы

Исследования показали, что собаки одиноких владельцев в 2,5 раза чаще подвержены тревоге
Еда

Вареники готовят с мягким и свежим творогом
Спорт и фитнес

Агент Дмитрий Селюк раскритиковал идею ужесточения лимита на легионеров в РПЛ
Красота и здоровье

Три килограмма в сутки: почему ягода не улучшает зрение — объяснение экспертов
Наука и технологии

Учёные проанализировали данные 23 стран и заявили о замедлении роста продолжительности жизни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet