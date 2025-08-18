Приготовьте этот кекс за час и удивите всех: простота и вкус в одном
Хотите приготовить десерт, который покорит всех своей воздушной текстурой и ярким вкусом? Этот творожный кекс — идеальный вариант! Он прост в приготовлении, но выглядит настолько празднично, что его смело можно подавать гостям.
Ингредиенты
- Пшеничная мука — 150 г
- Творог — 150 г
- Сливочное масло — 75 г
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 120 г
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
- Лимонная цедра — по вкусу
- Ванилин — по вкусу
- Малина — 10 ягод
- Горький шоколад — 20 г
Как приготовить
Все продукты должны быть комнатной температуры — это важно для пышности кекса. Достаньте яйца, масло и творог из холодильника заранее. Размягчённое сливочное масло взбейте с сахаром миксером до лёгкости.
Введите творог и яйца (обязательно вымытые перед использованием!). Взбейте до однородности. Добавьте лимонную цедру и ванилин — они придадут кексу изысканный вкус.
Аккуратно вмешайте просеянную муку с разрыхлителем. Тесто получится густым. Переложите его в смазанную маслом форму и выпекайте при 180°C около 45 минут. Готовность проверьте зубочисткой. Растопите горький шоколад и полейте им остывший кекс. Добавьте свежую малину — и десерт готов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru