Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
апельсиновый кекс
апельсиновый кекс
© freepik is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:31

Приготовьте этот кекс за час и удивите всех: простота и вкус в одном

Кондитеры разработали новый рецепт творожного кекса с пониженной калорийностью

Хотите приготовить десерт, который покорит всех своей воздушной текстурой и ярким вкусом? Этот творожный кекс — идеальный вариант! Он прост в приготовлении, но выглядит настолько празднично, что его смело можно подавать гостям.

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 150 г
  • Творог — 150 г
  • Сливочное масло — 75 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 120 г
  • Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
  • Лимонная цедра — по вкусу
  • Ванилин — по вкусу
  • Малина — 10 ягод
  • Горький шоколад — 20 г

Как приготовить

Все продукты должны быть комнатной температуры — это важно для пышности кекса. Достаньте яйца, масло и творог из холодильника заранее. Размягчённое сливочное масло взбейте с сахаром миксером до лёгкости.

Введите творог и яйца (обязательно вымытые перед использованием!). Взбейте до однородности. Добавьте лимонную цедру и ванилин — они придадут кексу изысканный вкус.

Аккуратно вмешайте просеянную муку с разрыхлителем. Тесто получится густым. Переложите его в смазанную маслом форму и выпекайте при 180°C около 45 минут. Готовность проверьте зубочисткой. Растопите горький шоколад и полейте им остывший кекс. Добавьте свежую малину — и десерт готов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как сделать говяжью колбасу с идеальным балансом специй: рекомендации по приготовлению сегодня в 5:01

Зачем покупать, если можно сделать? Пошаговый рецепт домашней колбасы

Как приготовить идеальную говяжью колбасу дома? Секреты сочности, правильный выбор сала и пошаговый рецепт без лишних сложностей.

Читать полностью » Как приготовить бифштекс из говяжьего фарша: пошаговая инструкция сегодня в 4:59

От котлеты до бифштейка: один ингредиент, который меняет всё

Узнайте, как приготовить идеальный бифштекс из фарша говядины на сковороде! Этот простой и вкусный рецепт станет настоящей звездой вашего стола.

Читать полностью » Как правильно запекать сырный рулет: рекомендации технологов пищевой промышленности сегодня в 4:04

Горячий или холодный — неважно: этот рулет идеален в любом виде

Сырный рулет с начинкой — простая, но эффектная закуска! Готовится из доступных продуктов, а вариации начинок ограничены только вашей фантазией. Попробуйте

Читать полностью » Рецепт запечённого толстолобика в фольге: пошаговая инструкция от шеф-повара сегодня в 3:56

Не уху, а кулинарный шедевр: как превратить толстолобика в праздничное блюдо

Хотите удивить гостей вкусным и эффектным блюдом? Толстолобик, запечённый в фольге целиком, — сочный, ароматный и простой в приготовлении. Секреты идеальной рыбы — в нашем рецепте!

Читать полностью » Почему домашнее овсяное печенье полезнее магазинного — мнение диетологов сегодня в 3:44

Хрустит как вафля, тает как зефир: необычное овсяное печенье

Хрустящее снаружи, нежное внутри — овсяное печенье без химии. Простой рецепт из натуральных ингредиентов, который покорит с первой крошки! Готовится за 40 минут.

Читать полностью » Кекс с кукурузным крахмалом: рецепт пришёл из Бразилии 1960-х сегодня в 3:35

Этот доступный продукт превращает обычный кекс в воздушный десерт — проверено поколениями

Лёгкий и пышный кекс с кукурузным крахмалом — простой рецепт с историей, который удивит нежной текстурой и станет украшением любого чаепития.

Читать полностью » Как испечь шоколадный торт с вишней: пошаговая инструкция для начинающих сегодня в 2:53

Шоколадный торт, который покорит даже самых требовательных: как добиться успеха в выпечке

Шоколадный торт с вишней и сметанным кремом — идеальный баланс сладости и кислинки. Воздушный бисквит, нежный крем и сочная вишня сделают ваш десерт незабываемым!

Читать полностью » Как приготовить рыбный торт Наполеон: пошаговый рецепт от шеф-повара сегодня в 2:41

Сладкие десерты в прошлом: рыбный торт, который изменит ваши представления о закусках

Необычный рыбный торт "Наполеон" — солёная альтернатива десерту! Простые ингредиенты, эффектная подача и насыщенный вкус. Попробуйте удивить гостей!

Читать полностью »

Новости
Дом

Что делать, если стиральная машина шумит и гремит
Спорт и фитнес

Протокол Табата доказал эффективность коротких круговых тренировок — данные японских физиологов
Красота и здоровье

Кошки – переносчики болезней: список опасных для человека инфекций от Роспотребнадзора
Культура и шоу-бизнес

Василиса Кукояка заявила, что игнорирует нападки Инстасамки
Еда

Пошаговое руководство по изготовлению шампанского в домашних условиях
Наука и технологии

Арктика в огне: ученые зафиксировали 3 – кратное ускорение таяния ледников
Питомцы

Эколог Лисицын назвал правила поведения при встрече с медведем в дикой природе
Авто и мото

Водителям разъяснили различие квадратного и круглого дорожных знаков со стрелкой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru