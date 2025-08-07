Жульен с курицей и грибами — вкуснее ресторанного! Простой рецепт, который покорит всех

Вы когда-нибудь пробовали жульен? Это не просто блюдо, а настоящая кулинарная симфония, которая сочетает в себе нежность куриного мяса, ароматные грибы и сливочный соус. Давайте вместе приготовим этот восхитительный жульен с курицей и грибами!

Ингредиенты

Куриное филе — 250 г (одно крупное)

Шампиньоны — 200 г

Лук — 1 шт.

Твёрдый сыр — 100 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Перец черный молотый — по вкусу

Соль — по вкусу

Сливочное масло — 40 г

Молоко — 250 мл

Сметана — 250 г

Пшеничная мука — 1 ст. л.

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки всех ингредиентов. Для жульена подойдёт любое куриное филе, а шампиньоны легко обрабатывать. Поставьте на плиту сотейник с холодной водой и доведите до кипения. Добавьте соль и опустите куриное филе в кипящую воду. Варите около 30 минут, затем оставьте мясо остывать в бульоне для сохранения сочности.

Пока курица варится, очистите и нарежьте лук кубиками. Грибы тщательно промойте и нарежьте тонкими пластинами. Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте растительное масло и обжарьте лук до прозрачности. Затем добавьте грибы, посолите и поперчите. Жарьте до тех пор, пока не выпарится вся влага.

В сотейнике с толстым дном обжарьте муку до появления орехового аромата, добавьте сливочное масло и, помешивая, влейте подогретое молоко. Варите до загустения, затем остудите и добавьте сметану, тщательно перемешайте.

Остывшее филе нарежьте кусочками и смешайте с обжаренными грибами. Разложите смесь по кокотницам, залейте соусом и посыпьте натёртым сыром. Запекайте жульен в разогретой до 180°C духовке 15-20 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

Подавайте жульен горячим, украсив сверху обжаренными грибами и помидорками-черри.