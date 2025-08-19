Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Lincoln Town Car
Lincoln Town Car
© AN 976PM by Marco 56 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 6:26

Хром, блеск и рёв моторов заворожили толпу — но именно это заставило зрителей задуматься

В парке Балластьер во Франции собрали почти 500 ретроавто на выставке Espace de la Ballastiere

В минувшее воскресенье, 17 августа, небольшая коммуна Агонданж во Франции на день превратилась в рай для любителей автомобилей. В живописном парке Балластьер собрались почти полтысячи машин, среди которых — американские легенды и европейская классика. Выставка Espace de la Ballastière подарила гостям редкую возможность увидеть блистающий хром и мощные моторы, которые и сегодня будоражат воображение.

Атмосфера праздника и рев моторов

На территорию хлынули толпы энтузиастов и просто любопытных зрителей. Дети с восторгом тянулись к сверкающим корпусам, а взрослые не могли оторваться от звука тяжёлых двигателей. Стоило кому-то нажать на газ, как гул V8 разносился по окрестностям, вызывая у слушателей улыбку — и, возможно, лёгкую зависть.

"Одно нажатие на педаль газа — и музыка V8 заставляет слушателей зеленеть от зависти", — отмечали организаторы мероприятия.

Вызов времени

Однако вместе с восторгом витал и другой вопрос: есть ли будущее у таких автомобилей? Одновременный рёв сотен мощных моторов означал и то, что в атмосферу выбрасываются тонны CO₂. В эпоху, когда Европа всё активнее движется к экологичности, ценители классики задаются вопросом — удастся ли сохранить эти машины не только в музеях, но и на дорогах?

Классика против экологии

Встречи вроде этой становятся символом сопротивления уходящей эпохи. С одной стороны — культурное наследие и уникальный автомобильный дух. С другой — забота о планете и необходимость ограничить выбросы. Пока одни наслаждаются чарующим ревом старых двигателей, другие напоминают: экология требует жертв.

И всё же подобные выставки доказывают — интерес к классике не угасает. Вероятно, будущее таких машин не в ежедневных поездках, а в сохранении как части истории и живой легенды, которую можно услышать, увидеть и почувствовать.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Методы проверки реальной ёмкости батареи электромобиля — обзор экспертов сегодня в 2:35

Одни электромобили едут дальше при одинаковых батареях — разгадка в том, о чём мало кто догадывается

Ёмкость аккумулятора — главный параметр электромобиля. Как узнать её реальное значение, чем отличаются цифры производителей и чего ждать через несколько лет?

Читать полностью » Инспектор ГИБДД назвал главную ошибку водителей при переходе с механики на автомат сегодня в 1:51

Одно движение ногой — и коробка уходит в аварийный режим: типичная ошибка новичков на АКПП

Почему привычка жать педали двумя ногами на автомате может привести к аварийному режиму коробки и как правильно переучиться после "механики".

Читать полностью » Правительство Франции: у Peugeot 308 выявлен дефект креплений задних ремней безопасности сегодня в 1:24

Peugeot вновь в центре скандала: автомобили 308 отправляют в сервис тайно и массово

Stellantis отзывает часть Peugeot 308 из-за серьёзного дефекта ремней безопасности. Какие автомобили под угрозой и что делать владельцам?

Читать полностью » Таксопарки начнут массово распродавать иностранные машины с марта 2026 года сегодня в 0:58

Российский рынок подержанных авто готовят к встряске: тысячи машин окажутся лишними

В 2026 году таксопарки России массово распродадут иномарки: новые правила локализации заставят их обновить автопарк. Что это значит для покупателей?

Читать полностью » Европейская комиссия обязала Stellantis оплатить ремонт AdBlue в автомобилях 2014–2020 годов сегодня в 0:29

Дизельные автомобили в Европе перевернут рынок — готовьтесь к главным переменам года

С 2025 года европейских водителей дизельных авто ждут новые правила и компенсации. Реформа обещает меньше выбросов и ощутимую экономию.

Читать полностью » ГИБДД: штраф за езду на зимней резине летом составляет 500 рублей вчера в 23:19

Скрытая угроза: чем может обернуться экономия на смене шин

Можно ли не менять зимние шины на летние? Эксперт объясняет, чем грозит езда не по сезону и почему экономия сегодня может обернуться большими тратами завтра.

Читать полностью » ГИБДД разъяснила правила выхода из автомобиля в темное время суток вчера в 23:10

Штраф за выход из машины: что скрывают правила дорожного движения

Узнайте, как неправильная посадка в автомобиль может обернуться штрафом. Важно соблюдать правила и помнить о безопасности на дороге.

Читать полностью » Очистка воздушного фильтра: рекомендации автосервисов по уходу за автомобилем вчера в 22:53

Экономия на обслуживании: как очистка фильтра может сократить ваши расходы

Автомастер раскрыл секрет очистки воздушного фильтра в домашних условиях. Как продлить его срок службы и не навредить двигателю?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Диетолог бьет тревогу: 4 признака испорченного кваса – это опасно для здоровья
Еда

Как сделать банановый торт без печенья: советы по ингредиентам и процессу
Спорт и фитнес

Тренер Peloton Ребекка Кеннеди назвала лучшие функции беговой дорожки для зимних тренировок
Дом

Маленькая кухня и посудомоечная машина: реальный опыт пользования настольной моделью
Еда

Как приготовить кофейный торт — рекомендации шеф-поваров
Наука и технологии

Археологи РАН обнаружили свидетельства торгового пути VIII века: где нашли арабские монеты
Еда

Как приготовить блины с колбасой и сыром: классический рецепт и его вариации
Авто и мото

Эксперты назвали признаки автомобиля с пробегом, работавшего в такси
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru